Bu altcoinler için sırada ne var? LUNA Coin için umut var mı? Güncel veriler ve altcoinler özelinde beklentiler.

Okuma Süresi: 4 Dakika

Bitcoin 17.000 dolar aşsın, 20.000 dolar kritik derken fiyatı 10 ayın en iyi haftalık kapanışını nihayet yaptı. Normal şartlarda 28.000 dolar üzeri kapanışlar piyasalarda büyük bir talep patlamasına neden olmalıydı. Ancak şimdilik kripto davaları, makro ekonomik gelişmeler yatırımcıları geride durmaya itiyor. Dip ve tepeler kripto paralara hücum edecek kalabalıkların ortak özelliği dönemsel korkuları fazla önemsiyor oluşlarıdır.

Altcoinler Yorum

Peki bugüne dönecek olursak popüler altcoinlerde güncel beklentiler neler? Kısa vadede nasıl performans gösterebilirler? Nisan ayı makro ekonomik veriler açısından kripto paraları destekleyecek bir dönem olacak. Öncü veriler istihdam ve enflasyon cephesindeki devam eden gevşemeyi doğruluyor. Üstelik bir sonraki Fed toplantısı mart ayında olduğu için faiz kararı tedirginliği de yaşamayacağız.

Shiba Coin (SHIB)

En büyük ikinci meme token yazı hazırlandığı sırada 0,00001105 dolardan alıcı buluyor. RSI nötr seviyeye yakın ve SHIB için 0,000011 dolar altı pek iç açıcı değil. Birçok indikatör nötr bölgede, Bitcoin fiyatındaki dalgalanma Shiba Coin için belirleyici olacak. Kısa vadede önemli destek seviyesi 0,0000105 dolarda. Fiyat bu bölgeyi kaybederse 0,000009 ve 0,0000078 dolar arasında yeni bir dip arayabilir. Öte yandan 0,000012 dolar üstü kapanışlar 0,000015 ve üzerine kapı aralayacaktır.

Dogecoin (DOGE)

Bankacılık kriziyle alakalı korku dalgasında 0,062 dolara kadar düşen fiyat hızla toparlandı. 20 gün öncesine göre %35 daha yukarıda olan fiyat 0,084 dolar bölgesinde ret yedi. Kısa vadede 0,077 dolar üzeri kapanışlar yükseliş ihtimalinin devam ettiğini gösterecektir. RSI nötr bölgenin üzerinde ve MACD yükseliş senaryosunu destekliyor. Eğer direnç aşılırsa DOGE yatırımcıları 0,098 ve 0,1093 dolar bölgelerini hedefleyebilir. Aksi taktirde fiyat başladığı yere geri döner.

Ripple (XRP)

Davanın artık sonuna geliyoruz ve Haziran ayına kadar sonucun netleşeceğine dair güçlenen bir kanaat var. 3 dolar seviyeleri olmasa da XRP Coin fiyatı bu süreçte yeni zirvelere koşabilir. SEC ile karşı karşıya gelme ihtimali olmayan altcoin yok ve eğer Ripple yıllar süren mücadelenin ardından bu dertten kurtulduysa yatırımcılar düzenleyici risklerini azaltmak için XRP Coin varlıklarını artırabilir. RSI nötr bölgenin altına sarktı ancak bu satışlara rağmen fiyat 0,5 doların üstünde bulunuyor. Bu bölge önemli bir destek noktası ve kırılmaması gerek. Eğer yeniden güçlü bir alım dalgası başarsa fiyatın 0,91 dolar ve üstüne çıktığını görebiliriz.

Avalanche (AVAX)

Popüler Ethereum rakibi özellikle ülkemizdeki yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor. Fiyatı yazı hazırlandığı sırada 17,64 dolar seviyesinde ve RSI halen nötr bölgenin üstünde. AVAX fiyatı 17 doların üzerinde durduğu sürece 21,65 dolar ve ötesini hedefleyebilir. Ancak 8 defadan fazla test edilen 17,85 dolar bölgesini aşması gerekiyor. Bu bölgenin üstünde kapanışlar yükselişi kaçırmamak isteyenler için iyi bir fırsat olabilir.

Terra (LUNA)

Tüm ekip ya kaçak ya kelepçeli ancak halen LUNA Coin’in geleceği olduğunu düşünenler var. Enteresan fakat spekülatif altcoinlerde durum böyledir. Bu altcoinlerde mantık aranmaz, eğer volatilite yüksekse kazanç olabilir anlatısıyla devasa kitlelerin ilgisi buraya kayar. Fiyata dönerse RSI nötr bölgeye yakın, hareketli ortalamalar kaybedildi. Yazı hazırlandığı sırada 1,28 dolardan alıcı buluyor.

Kısa vadede 1,3398 dolar seviyesi aşılamadığı sürece güçlü bir yükseliş başlaması zor. Öte yandan 1,18 dolar desteğinin kırılması fiyatı 1,08 ve 0,9 dolar seviyelerine kadar itebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.