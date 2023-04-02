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  •   Cayır Cayır Yanıyor! Yüzde İki Bin Gelen Yakım Oranı Shiba’yı Nasıl Etkiler?

Cayır Cayır Yanıyor! Yüzde İki Bin Gelen Yakım Oranı Shiba’yı Nasıl Etkiler?

Shiba Inu dur durak bilmiyor. Peki Shiba Inu yakımları ne zamana kadar böyle devam edecek? Shiba Inu ile bağlantılı coin'ler nasıl hareket edecek?
20:00
2 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) dünyası, özellikle Shibarium’un piyasaya sürülmesiyle birlikte, yazım zamanında bir ilerleme dalgası yaşıyordu. Özellikle, çeşitli faktörlerden etkilenen yanma oranında kayda değer bir artış oldu. Yanma oranındaki bu artış göz önüne alındığında, bunun Shiba Inu’nun fiyatını da etkileyip etkilemediği merak edilebilir.

SHIB’den Yüzde 2000’lik Yakım

Shibburn’den alınan son istatistiklere göre, Shiba Inu 1 Nisan’da yanma oranında kayda değer bir artış yaşadı. Veriler, yakma oranında %2025,75’lik bir artış gösterdi ve bu da bu yazı itibariyle 202 milyondan fazla SHIB token’ının yakılmasıyla sonuçlandı.

Ayrıca, yakılan toplam SHIB token sayısı şu anda 400 trilyonu aşmış durumda. SHIB’in yakma oranı, SHIB işlemlerinin hacmi, token’ın fiyatı ve genel piyasa koşulları dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak dalgalanmalara tabi olabilir.

Ayrıca, Shiba Inu ekibi tarafından token’ın yakma mekanizmasında yapılan değişiklikler de yakma oranını etkileyebilir. Bu değişiklikler, işlem ücretinde ince ayar yapmak veya yeni yakma etkinliklerinin yaşanmasına neden olabilir.

Hacim Ve Günlük Fiyat Hareketi

Shibarium’un test ağının başlatılmasına rağmen, ağın şu anda kullanımda olan ana token’ının Shiba Swap BONE (BONE) olduğunu belirtmek önemli. SHIB’in işlem hacmi açısından, Santiment’ten alınan veriler önemli bir artış olmadığını göstermişti. Bu yazı itibariyle, SHIB’nin işlem hacmi 217 milyonun üzerindeydi ve önemli bir artış gözlemlenmedi.

Shiba Inu’nun yanma oranındaki son artış da fiyatını etkiledi. SHIB’in günlük zaman dilimindeki fiyat hareketi analiz edildiğinde, token’ın son iki günde yükseliş eğiliminde olduğu gözlemlenebilir.

Bir önceki işlem dönemi %2’nin üzerinde bir kazançla sona erdi ve bu yazı itibariyle %1’in üzerinde bir kazanç elde etti. Değerdeki bu hafif artış, Göreceli Güç Endeksinin nötr çizginin biraz üzerine çıkmasına neden oldu.

Geçtiğimiz 30 gün içinde Shiba Inu yatırımcıları, token mütevazı bir kazanç elde ettiği için sevinmek için bir neden buldu. 30 günlük Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere oranı (MVRV), SHIB’in %0,652’ye yükseldiğini gösterdi. Bu değer, token’ın aylardır değerinin altında kalmaktan biraz fazla değerlenmeye geçtiğini gösterdi.

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