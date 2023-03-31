Daha önce de tahminlerde bulunan ve neredeyse kusursuza yakın şekilde fiyat tahmin eden makineler şimdi de Nisan sonu için Shiba fiyatı belirtti.

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2023’ün üçüncü ayı sona ererken, Shiba Inu (SHIB) yılın başından bu yana elde ettiği kazançları yavaşlattı ve Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve piyasa değerine göre ilk 20 kripto varlık arasında yer alan diğer önde gelen kripto para birimlerinin kazanç kaydetmesine rağmen negatif bir ay geçirdi.

Onların Kalbi Yok!

Köpek temalı meme token’ın alım satımına ilişkin böylesi bir belirsizlik söz konusuyken, kripto trader’ları ve yatırımcılar, makine öğrenimi platformları gibi yapay zeka (AI) tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere gelecekteki hareketlerinin göstergelerine yöneliyor.

Kripto para takip platformu PricePredictions’taki makine öğrenimi algoritmaları, Shiba Inu’nun fiyatının 31 Mart 2023’e kadar 0,000011 dolara ulaşacağını öngördü ve SHIB’nin yazım sırasında 0,0000106 dolar ile tahminin biraz altında işlem görmesiyle birlikte bu durum oldukça doğru bir tahmini beraberinde getirmiş olabilir. Nisan sonu için yapılan tahmin Mart sonuna benziyor ancak Mart sonunda piyasada görülen daha geniş kazanımlara rağmen SHIB aşağı doğru 0,000010 dolar fiyatına yaklaşıyor.

Bu projeksiyon özellikle hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), Bollinger Bantları (BB), göreceli güç endeksi (RSI), ortalama gerçek aralık (ATR) ve diğerleri gibi teknik analiz (TA) göstergelerine dayanmakta.

Shiba Fiyat Analizi

Şu anda SHIB, 0.0000106 dolar fiyatla işlem görüyor ve son verilere göre gün içinde %0,19 oranında düşüş kaydetti. Shiba Inu, toplam 6,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle toplam değere göre 14. sırada yer alıyor.

Finans ve kripto izleme web sitesi TradingView SHIB’deki bir günlük göstergeler düşüş eğiliminde. Yani, özeti 12’de bir satış önerisinde bulunurken, osilatörlerin 8’de nötr ve 10’da satış bölgesinde hareketli ortalamalara işaret etmesinden kaynaklanıyor.

Nihayetinde Nisan ayında yatırımcılar, Shibarium’un Rinia testnet blok zinciriyle aynı kimliği paylaşan zincir kimliği üzerinden yaklaşan Katman 2 ağını çevreleyen ‘FUD’u (korku, belirsizlik, şüphe) kovalayan Shibarium testnet’e yapılan son güncellemenin varlık fiyatını artırmaya yardımcı olacağını umuyor olacaklar.