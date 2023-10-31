  Bu Kez Hedefte RNDR, SOL, ETH, MKR, REN ve GRT Vardı! Altcoin’lerde 27.2 Milyon Dolarlık Büyük Hareketlilik!

İflas eden kripto para borsası FTX ve yatırım kolu Alameda Research çeşitli altcoin’lerde milyonlarca dolarlık transfer gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak önde gelen zincir üzeri veri analiz platformlarından biri olan Lookonchain, FTX ve Alameda Research’ün çeşitli altcoin’lerde 27.2 milyon dolarlık transfer gerçekleştirdiğini bildirdi.

RNDR, SOL, ETH, MKR, REN ve GRT’de Milyonlarca Dolarlık İşlem

Zincir üzeri veri analiz platformu Lookonchain, FTX ve Alameda Research‘ün buün 27.2 milyon dolar değerinde altcoin transferi gerçekleştirdiğini bildirdi. Transfer edilen altcoin’ler arasında 17.93 milyon dolar değerinde RNDR, 4.7 milyon dolar değerinde SOL, 2 milyon dolar değerinde ETH ve 1.18 milyon dolar değerinde MKR yer alıyor. Ayrıca 1.12 milyon dolar değerinde REN ve 0.27 milyon dolar değerinde GRT gibi çeşitli altcoin’ler kripto para borsası Coinbase‘e aktarıldı.

FTX ve Alameda Research, bugüne kadar 106 milyon doların üzerinde altcoin’i çeşitli cüzdan adreslerine ve kripto para borsalarına aktardı. Spot On Chain verilerine göre FTX ve Alameda Research, son günlerde çeşitli kripto para borsalarına sürekli olarak önemli miktarlarda altcoin aktarmış olmasından sonra bile EVM (Ethereum Sanal Makinesi) varlıklarında 736 milyon dolar tutmaya devam etttiğini gösteriyor.

FTX ve Alameda Research’ü Çevreleyen Altcoin Transferleri

Son günlerde FTX ve Alameda Research’le ilişkili birden fazla cüzdan adresinden bir dizi işlem gerçekleşti. Verilere göre bu işlemler 25 Ekim’de FTX ve Alameda Research’e ait çeşitli cüzdan adreslerinden Binance ve Coinbase gibi merkezi kripto para borsalarına olan transferlerle başladı. Daha sonrasında her iki kuruluş da 25 Ekim’den bugüne kadar sürekli olarak çeşitli transferler yaptı.

Bu ayın başında hem FTX hem Alameda Research, önde gelen küresel algoritmik kripto para alım satım şirketi Wintermute aracılığıyla Binance’e 1.01 milyon dolar değerinde 21 bin 967 COMP ve 2.04 milyon dolara değerinde 974 bin 270 RNDR aktarmalarıyla gündeme gelmişlerdi. Bunu takiben şirketler UNI, DYDX, SUSHI ve LDO da dahil olmak üzere 6.5 milyon dolarlık ek altcoin kripto para borsalarına göndermek üzere iki aracı cüzdan adresine taşıdı.

Her iki şirketinin de yakın zamanda cüzdan adreslerindeki fonları yeniden düzenlemeye başlamış olmaları, alacaklılara olan borçları kapatma stratejisinin bir parçası olarak belirli altcoin’ler tasfiye etme niyetini yansıtıyor. 2022 yılı boyunca Alameda Research, FTX bünyesindeki müşteri fonlarından gizlice faydalanarak o yılın yazına kadar ödenmesi gereken tüm kredileri geri ödedi ve bu sırada şüphe çekmemeyi başardı. Kasım 2022 itibariyle Alameda Research’ün borcu, FTX müşteri varlıklarını kullanarak alacaklılara geri ödeme yapma yaklaşımının bir sonucu olarak 10 milyar dolara kadar çıktı ve bu yöntemin sürdürülemez hale gelmesi sonrası iflas bayrağını çekti.