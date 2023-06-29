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Solana (SOL) düşük zaman dilimi yatırımcıları için riskli bir alım fırsatı sundu. Trend ve piyasa yapısı daha yüksek zaman dilimlerinde düşüş eğilimindeydi, ancak 4 saatlik ve 1 saatlik grafiklerin analizi fiyatlarda bir sıçramanın mümkün olabileceğine işaret etti.

23 Haziran’da Bitcoin (BTC), BTC fiyatlarının 2023’te ulaştığı en yüksek seviye olan 31.300 dolara ulaşmayı başardı. Bir önceki yerel en yüksek seviye Nisan ayında 31.000 dolardı. Bu, yükseliş beklentisini ortaya koydu, ancak geçen haftanın fiyat hareketi, bir geri çekilmenin göz ardı edilemeyeceğini gösterdi. Bu durum kripto piyasasını daha riskli bir hale getirdi ve trader’lar geçersiz olabilecek işlem beklentileri üzerine ticareti kesmeye hazır olabilirler.

Solana Yükselir Mi?

4 saatlik yapı düşüş yönündeydi. SOL 17,75 dolar seviyesine yükseldikten sonra, 23 Haziran’da 16,16 dolar ile daha yüksek bir dip oluşturdu. O zamandan beri, fiyat 27 Haziran’da 15,89 dolara ulaşarak aşağı indi. Bir dizi düşük tepe noktası da bu fiyat hareketleri sonucunda oluştu.

Bu, SOL’un bir düşüş trendine girdiğini göstermiş olabilir. Yönlü Hareket Endeksi -DI’nın (kırmızı) 25 değerine sahip olduğunu ve ADX’in (sarı) 19,54’te olduğunu gösterdi. ADX’in 20’nin üzerinde olması güçlü bir düşüş eğilimine işaret eder. Bu arada, RSI da nötr 50’nin altındaydı ve aşağı yönlü ivme gösteriyordu. CMF düşüyordu ancak +0,06’lık bir belirti ile önemli sermaye girişi gösterdi.

SOL’un 12,8 dolardan 17,75 dolara sıçramasına dayalı olarak bir dizi Fibonacci geri çekilme seviyesi çizildi. 50 geri çekilme seviyesinin 15,28 dolarda olduğunu gösterdi. Bu da 14,88 doların altında geçersiz kabul edilerek long pozisyonlara girmek isteyen yatırımcılar için bir fırsatı temsil ediyormuş gibi göründü. Yukarı bölgede, 18,7 dolarlık düşüş eğilimi gösteren 4 saatlik işlem bloğu, 18,92 dolarlık %23,6 uzatma seviyesi ile iyi bir şekilde sıralandı.

Solana Son Durum

26 Haziran’da Solana’nın fiyatı 17,1 dolardan 16,08 dolara düştüğünde, Açık Faiz yükselişe geçti. OI 20 milyon dolara yaklaştı, bu da birkaç gün önce piyasada muazzam açığa satış ve güçlü düşüş hissiyatı olduğunu gösterdi.

Yine de spot CVD yukarı yönlü eğilim göstermeye başladı. Son 24 saat içinde CVD hafifçe yükselirken, OI kısa vadeli dalgalanmaya rağmen yatay seyretti. Birlikte ele alındığında, piyasa duyarlılığının satıcılar lehine kaldığını gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.