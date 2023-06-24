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Bitcoin fiyatı 30.000 doların üzerine çıktı, ancak piyasa hala kriptoda bir boğa koşusunun geri döndüğüne inanmıyor. Bununla birlikte, Altın (XAU) ve Dolar Para Birimi Endeksi (DXY) aracılığıyla ABD doları için güncellenen aylık grafikler, özel bir şeyin gelişmekte olduğuna dair erken bir onay sağlayabilir.

Bitcoin Neden Parlamaya Hazır?

Bir zamanlar tüm finansal sistemi destekleyen değerli metalden başlayarak, uzun vadeli Altın ve Bitcoin grafiğine daha yakından bakalım. Bitcoin cinsinden Altın fiyatını gösteren aşağıdaki 1 aylık XAUBTC grafiğini incelediğimizde, Haziran ayındaki mumun Bollinger Bandı temel çizgisinin ötesine geçtiğini görebiliriz.

Bollinger Bandı temeli 20 dönemlik basit bir hareketli ortalamadır ve her Bollinger Bandı SMA’nın iki standart sapmasına ayarlanmıştır. İki bant volatilite ile genişler ve daralır.

Tarihsel olarak, XAUBTC temelin altında kapandığında, fiyat alt Bollinger Bandını etiketlemek için hareket eder. Mevcut seviyelerde bu, grafikte yeni bir tüm zamanların en düşük seviyesi ve troy ons Altın cinsinden fiyatlandırılan BTC’de yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi ile sonuçlanabilir.

Dolar Endeksi BTC/USD Karşısında Düşüşe Başladı

Yukarıdaki grafikte, Dolar Döviz Endeksi (DXY), büyük makro varlıklara kıyasla kripto piyasasına başka bir alternatif bakış için BTC/USD’nin karşısına konulmuştur. DXY, ABD doları karşısında işlem gören en iyi para birimlerinden oluşan bir sepettir. Daha önceki Altın grafiğinde olduğu gibi, fiyat yukarıda tartışılan ve “orta BB” olarak da adlandırılan Bollinger Bandı temel çizgisinin ötesine geçiyor.

Ancak, XAU/BTC’den farklı olarak, DXY/BTCUSD grafiği temelin altında birkaç aylık konsolidasyon göstermektedir. Bu potansiyel olarak temel çizginin direnç olarak teyit edildiğini gösteriyor olabilir.

Geçmişte, bu aynı zamanda alt Bollinger Bandına doğru bir itmeye yol açtı, bu da sık kullanılmayan oranda yeni tüm zamanların en düşük seviyelerine eşit olmalıdır. DXY dolardaki gücü temsil ettiğinden, böyle bir senaryo nihayetinde standart BTC/USD grafiğinde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşılacağını gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.