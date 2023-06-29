Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerikan kripto borsası devi Coinbase, Kanada Parlamentosu Sanayi ve Teknoloji Daimi Komitesi raporunun ardından gözünü yükselişe çevirmiş olabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin aksine Kanada, kripto ve blok zincirini önemli ekonomik fırsatlara sahip gelişmekte olan endüstriler olarak kabul ediyor.

28 Haziran’da Coinbase, Kanada hükümetinin kripto ve blok zinciri endüstrisi hakkındaki bulgularını yayınladığını bildirdi.

Coinbase’den Kanada’nın Yaklaşımına Övgü

Firma, raporun 16 farklı tavsiyesinden “komitenin blockchain teknolojisinin faydalarını, yararını ve değerini kabul ettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu” belirtti.

Coinbase ayrıca uluslararası genişleme stratejisinin bir parçası olarak Kanada’daki “heyecan verici gelişmeleri” vurguladı. Firma Kanada’da ileriye dönük bir yol görürken, düşüş yönlü bir hareketle ilerlemesi de engelleniyormuş gibi görünüyor.

Kanada’daki ürün tekliflerimizi oluştururken politika yapıcılar, düzenleyiciler ve müşterilerle verimli görüşmeler yapmaya devam ediyoruz.

Raporda, Kanada hükümetinin bireyin kendi kendini saklama hakkı ilkesine saygı duyduğu belirtildi.

Bu hak korunmalı ve güvenli ve güvenilir giriş ve çıkış rampalarına erişim kolaylığı savunulmalı ve teşvik edilmelidir.

Kripto Paralar İçin Kanada Adım Atıyor

Ayrıca Kanada, ulusal bir blok zinciri stratejisi oluşturma konusunda da istekli görünüyor. Kanada hükümeti “ekosistemi güçlendirmeye yardımcı olmak ve gelecek vadeden işletmeleri tanımak” için blok zinciri kullanarak yenilikçi pilot projeler yürütecek.

Coinbase, hükümetin blok zinciri ve kriptoyu gelişmekte olan endüstriler olarak tanıma konusundaki genel yaklaşımının olumlu olduğu sonucuna vardı. “Kanada kripto ekonomisinin lideri olarak hizmet edebilir” dedi.

Coinbase şu anda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile mücadele ediyor. Düzenleyici kurum ve diğer birçok kripto şirketi, menkul kıymetler yasası ihlalleri nedeniyle borsaya dava açtı. 29 Haziran’da Coinbase baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, firmanın cevabını ve aleyhindeki SEC davasını reddetmek için bir önerge sunma niyetini bildirdiğini söyledi.

“SEC de dahil olmak üzere herhangi bir düzenleyici kurumla her zaman diyalog kurmaktan memnuniyet duyarız ve yeni mevzuat ve kural koymanın ileriye dönük doğru yol olduğuna inanıyoruz. Ancak bu davadaki iddialar mevcut yasaların çok ötesine geçmektedir ve reddedilmelidir.”

Ayrıca, Coinbase’in SEC’e karşı bir zafer kazanabileceği düşüncesiyle yatırımcı güveni arttıkça şirket hisseleri de yükselişe geçti.

COIN, yazım saati itibariyle işlemlerde gün içinde %1,23 artışla 70,88 dolardan işlem gördü. Dahası, hisse senedi 26 Haziran’da piyasaların açılmasından bu yana %21 oranında sağlıklı bir değer kazandı.