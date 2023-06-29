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2021 sonunda NFT’ler oldukça popülerdi ve bazı koleksiyonlar devasa değerlemelere ulaştı. Şimdiyse taban fiyatlar diplerde. Ayı piyasalarının zorlu ortamında ayakta kalkmak özellikle NFT girişimleri için çok daha zorlaştı. Azuki bu projelerden biri ve üstünde ölü toprağını atmak için duyurduğu şey daha da kan kaybetmesine neden oldu.

Azuki Hatasını Kabul Etti

NFT projesi Azuki, Elementals lansmanında yaptığı hatayı kabul etti. Topluluğunun güvenini geri kazanmak için gerekli adımları atacağını da söyledi. 2 gün önceki lansman önceki koleksiyona benzer parçaların satışa sürülmesiyle tepki çekmişti.

Yeni Elementals NFT’lerinin orijinal koleksiyona çok benzediği orijinal koleksiyona zarar verdiği yönündeki topluluk eleştirilerine yanıt veren ekip “hedefi ıskaladığını” kabul etti ve güveni yeniden kazanmak için iletişimini ve uygulamasını iyileştirme sözü verdi.

Azuki, Elementals için basım sürecinin telaşlı olduğunu ve yeni koleksiyonun orijinal Azuki’lerden ne kadar farklı olduğu konusunda topluluğunun kafasını karıştırdığını kabul etti. NFT projesi Twitter’da yaptığı açıklamada “Sizi duyuyoruz mint süreci telaşlıydı, PFP’ler Azuki’ye benziyor” dedi.

“Neredeyse her özelliğin dört varyasyonunu yapmak için kendimize meydan okuduk… Azuki kökleriyle tutarlı hissettiren karakterler yaratırken, yine de yeni bir şeyler sunuyoruz. Ancak, iddialı hedeflerimiz, orijinal Azuki koleksiyonuyla somut farklılıklar konusunda topluluğun kafasını karıştıran yeni bir koleksiyona yol açtı.”

Azuki Güven Kaybetti

Azuki, orijinal Azuki koleksiyonunun önceliği olduğunu açıklığa kavuşturmaya çalıştı, ancak kaybedilen güveni yeniden inşa etmek için daha iyi iletişim kurması ve yürütmesi gerektiğini kabul etti.

“OG Azuki koleksiyonu kim olduğumuzu tanımladı ve gelecekteki tüm ödüller, airdroplar ve deneyimler için her zaman en yüksek önceliğe ve en büyük tahsise sahip olacak. Azuki’nin vizyonu merkezi olmayan bir marka inşa etmektir. Bunu yapmak, Elementals satışında her ikisi de eksik olan mükemmel iletişim ve uygulama gerektirir. Bugün bir parça güven kaybettiğimizi biliyoruz, ancak hiçbir şey işleri düzeltmek için bizi daha fazla motive edemez.”

Azuki kurucu ortağı 2PMFLOW.ETH ise yaşanan şeyin bir teknik aksaklık olduğundan bahsetti.

“Bu, Ethereum bloğunun yeniden düzenlenmesi nedeniyle güncelliğini yitiren bir veri sağlayıcısından gelen olay günlükleri nedeniyle birkaç token için meta verilerin yanlış işlendiği teknik bir aksaklıktı. Doğru görüntüleri ve meta verileri geri yüklemek için şu anda üzerinde çalışıyoruz”.

Diğer kurucu Location TBA ise son koleksiyonun Azuki’nin standartlarına uygun olmadığını söyledi.

Koleksiyon Fiyatları Düştü

OpenSea NFT pazarındaki rakamlara göre, Elementals koleksiyonunun taban fiyatı 2 ETH olan mint fiyatının altına düşerek 1,79 ETH’ye geriledi. Orijinal Azuki koleksiyonu %31 düşüşle 9,5 ETH’ye geriledi. Kripto analiz sağlayıcısı Nansen son raporunda şunları yazdı;