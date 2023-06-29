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Haziran ayı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ilk hafta içinde en büyük iki kripto borsası olan Coinbase ve Binance’e dava açmasıyla oldukça hareketli geçti.

SEC’in Eskisi Yenisine Karşı

Gary Gensler’in eylemleri sektördeki oyunculardan çok fazla tepki aldı. Eski SEC Başkanı Jay Clayton, Gary Gensler’in düzenleyici yaklaşımını eleştirdi. CNBC’ye verdiği son röportajda Clayton, Gensler’in daha önceki “davaları kaybetmiyorsak, yeterince işletmeye dava açmıyoruz” sözlerini hatırlattı.

Clayton bunun Amerikalıların hükümetin rolüne bakışında temel bir değişim olduğunu gösterdiğine ve Gensler’in yaklaşımının doğru olmadığına inanıyor. Clayton, “Hükümetin kaybedeceklerini düşündükleri davaları açtığı bir yerde olmak istemiyorum” dedi.

Düzenleyici kurumun yalnızca yargıdan geçeceğini düşündüğü davaları açması gerektiğini de sözlerine ekledi. Gemini borsasının kurucu ortağı Cameron Winklevoss, durumu Gary Gensler tarafından “gücün tamamen kötüye kullanılması” olarak nitelendirdi.

Gensler’in bir düzenleyici değil, daha çok bir politikacı gibi davrandığına dair yorumlar yapıldı. Ancak, Aralık 2020’nin sonlarında görevden ayrılmadan hemen önce Ripple’a karşı dava açan kişinin Jay Clayton olduğunu da unutmamak gerekir.

Şimdiye kadar SEC, Ripple’ın 2013 ICO’su sırasında XRP’yi kayıtsız menkul kıymetler olarak sattığını kanıtlamada yeterince başarılı olamadı.

Gary Gensler Sorgulandı

Clayton’ın yorumlarının ardından, diğer kripto endüstrisi oyuncuları konuyla ilgili savunmalarını güçlendirdi. Ripple’ı temsil eden avukat John Deaton, Ripple davasında yargıcın SEC avukatlarının yasalara sadakatle bağlı kalmadığına işaret ettiğini söyledi.

Bir hukuk davasında, avukatların yasaları doğru uygulayarak kazanabileceklerine dair samimi bir inanca sahip olmaları beklenir. Yargıcın rotalarını düzeltmesini beklememelidirler. Yargıcın yorumu, SEC avukatlarının davada iyi niyetle hareket etmemiş olabileceklerini ima ediyor.

Finans devi BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’si için başvuruda bulunmasıyla birlikte, birçok piyasa analisti Gensler’in BlackRock’a karşı önyargılı olacağını ve onlara geçit verebileceğini sorguladı. SEC’in geleneksel finansın büyük oyuncularına herhangi bir taviz verip vermeyeceğini görmek ilginç olacak.

Gary Gensler yakında kripto varlıkların piyasa yapısını gözden geçirmek üzere ABD Temsilciler Meclisi Komitesi’nin önüne çıkacak. Gensler’in bu ayki eylemlerinden sonra, Ohio’dan bir Kongre Üyesi olan Warren Davidson, ajansın yeniden yapılandırılması ve Gensler’in görevinden alınması için başvuruda bulundu.