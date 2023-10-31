900 Gün Sonra Dogecoin Başardı! Ünlü Yorumcunun DOGE Tahmini

Kripto paralar ayı sezonunu sona erdirmek için güçlü rallilerine devam ediyor ve her geçen gün yeni zirveler görüyoruz. BTC fiyatının 34.500 dolardaki güçlü duruşu son derece olumlu ve altcoinlerdeki risk iştahının daha da kabarmasına neden oluyor. Peki Dogecoin (DOGE) cephesinde son durum ne?

Dogecoin (DOGE) Yorum

Uzun vadeli direnç çizgileri ayı piyasalarının vazgeçilmezidir. ATH veya buna yakın tepelerden gelen azalan trend çizgilerinin ara yükseliş dönemlerinde birçok kez test edildiğini gördük. Ancak bir noktada bunların kırılması ve kripto paraların yönünün tekrar yukarı dönmesi gerekir. İçinde bulunduğumuz dönem her geçen gün ayıları yıpratıyor. Bu aynı zamanda kenarda bekleyen önceki sahte yükselişlerde ciddi kayıplar yaşayan yatırımcıların da piyasalara dönmesini sağladı.

Dogecoin fiyatı Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,74 dolardan gelen trend çizgisini aştı. Haziran 2022’de fiyat 0,049 dolar ile son ayı sezonundaki dibini yapmıştı yakın zamanda buna bu dibe yakın daha düşük seviyeler de gördü. Şimdi işler değişti çünkü DOGE fiyatı 900 günlük can sıkan direnç trend çizgisini kırdı.

Bu çizginin üzerindeki ilk kapanışını 0,069 dolarla haftalık grafikte yaptı. RSI şimdilik belirsiz ancak genel piyasa hissiyatındaki iyimserlik artışın sürebileceğini söylüyor.

Kripto Yorumcusu DOGE Tahmini

Popüler uzmanlar da Dogecoin için yükseliş tahminleri paylaşmaya başladı. Bundan 3 hafta önce BTC 20.000 dolara düşecek görüşü baskın hale gelmişken şimdi beklentiler tam tersi yönde 40.000 doları hedefliyor. Kripto paraların yüksek volatilitesi ve değişken yapısını anlamak için bunu görmek bile yeterli.

Ayı piyasalarında zorlu günleri yaşayan yatırımcılar için paradan daha değerli olan şey piyasanın değişmez dinamiklerini yaşayarak tecrübelerini hafızalarına kazımaktır. Böylece gelecekte bu tecrübelerden yararlanabilirler.

ZAYKChart isimli analist DOGE fiyatının büyük bir yükseliş dalgasına hazır olduğuna inanıyor. Rovercvc isimli analist ise onun BTC’den daha iyi performans göstereceği günlere girdiğini savunuyor. Rekt Capital ise son haftalık kapanışın trend değişimi için kesin bir teyit sağlamadığını bekleyip bunu izlemenin yararlı olacağını düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.