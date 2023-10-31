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XRP, Solana, Chainlink, AVAX, DOGE ve LUNA’yı Unutun! Kritik Listede Liderlik Koltuğunda Bu Altcoin Var!

Özet

  • Ekim ayında yüksek geliştirici aktivitesi ile öne çıkan 10 altcoin projesi arasında Cardano (ADA) birinci sırada yer aldı.
  • Dev altcoin projesi 505 GitHub girdisi ile liderlik koltuğuna oturdu.
  • Onu sırasıyla Polkadot (DOT), Hedera (HBAR), Aptos (APT) ve Chainlink (LINK) takip etti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:55
31 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

En büyük 7’nci altcoin Cardano (ADA), Eylül ayındaki ivmesini sürdürerek Ekim ayında da en yüksek geliştirici aktivitesine sahip proje olarak öne çıktı ve bir kez daha liderlik koltuğuna oturdu. İşte yüksek geliştirici aktivitesi listesindeki 10 altcoin.

Yüksek Geliştiricisi Aktivitesi İle Öne Çıkan 10 Altcoin Projesi

X’teki (eski adıyla Twitter) popüler kripto analiz hesabı CryptoDep, 30 Ekim’de derlenen verilere göre Cardano’nın bu ay GitHub’da kaydedilen etkileyici 505 girdiyle rakiplerini geride bırakarak, yüksek geliştiricisi aktivitesi kaydeden altcoin projeleri listesinde ilk sıraya oturduğunu bildirdi.

Cardano’nun geliştirici aktivitesindeki etkileyici liderliğini takip eden altcoin projesi Polkadot (DOT) oldu. Polkadot, Ekim ayında 427 GitHub girdisi ile listenin ikinci sırasında, Cardano’nun hemen arkasında yer aldı. Hedera (HBAR) kaydedilen 380 girdi ile üçüncü sırada yer alırken, Aptos (APT) 340 girdiyle onu takip takip etti. Beşinci sırada ise 300 girdiyle Chainlink (LINK) yer aldı.

Listenin geri kalanında sırasıyla 287 girdi ile Cosmos (ATOM), 272 girdi ile IOTA (MIOTA), 250 girdi ile Avalanche (AVAX), 138 girdi ile MultiversX (EGLD) ve 127 girdi ile Radix (XRD) yer aldı.

Cardano Temelli Merkeziyetsiz Sosyal Ağ Başlatıldı

Cardano’nun arkasındaki geliştirici ekibinin Ekim ayı boyunca geliştirdiği ve hayata geçirdiği önemli projelerden biri Cardano Spot oldu. Blockchain şirketi, ağ üzerinde projelerin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla tüm Cardano meraklılarını birbirine bağlamak ve güçlendirmek için inşa edilen ilk merkeziyetsiz sosyal ağ uygulaması Cardano Spot’u kullanıma sundu.

Cardano Spot, Cardano Blockchain’i üzerine inşa edilen projeleri ve toplulukları bir araya getirmek için sofistike bir platforma sahip. Merkeziyetsiz sosyal ağ uygulaması, Web3 kullanıcılarının merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleri, NFT projeleri ve daha fazlası gibi bir dizi konuyu kapsayan Cardano ekosistemi ile bağlantı kurmasına ve bu projeler hakkında bilgi edinmesine olanak tanıyor.

Cardano Spot’un Kurucu Ortağı Sebastian Zilliacus yaptığı yorumda “Merkeziyetsiz sosyal medya, insanların birbiriyle etkileşime geçmesi, bağlantı kurması ve katkı yoluyla ödül kazanma yöntemlerinin geleceğidir. Topluluğun desteğiyle Cardano’daki ilk merkeziyetsiz sosyal ağı başlatmış olmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.

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