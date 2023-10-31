Bitcoin Yatırımcılarına Müjde: BTC Bir Veride Daha Rekor Tazeledi

Son yükseliş ile birlikte Bitcoin verileri olumlu yansımaya devam ediyor. Yeni bir analize göre Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %50 geride olmasına rağmen Bitcoin yatırımcılarının karda olan cüzdan adres sayıları her zamankinden daha yüksek bir sayıya ulaştı. Zincir içi veri analiz platformu Glassnode’dan alınan son verilere göre kara geçen adres sayısında rekor bir artış söz konusu.

Bitcoin’de Yeni Rekor

Bitcoin fiyatı son 18 ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken yakın zamanda yaşanan yükseliş ile birlikte yatırımcı karlılığında önemli değişiklikler meydana geldi. Glassnode verilerine göre 30 Ekim itibariyle karda olan adres sayısı 39,1 milyondu. Bu sayı Bitcoin için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı olarak dikkat çekiyor ve Kasım 2021’de görülen 38,1 milyonluk bir önceki zirveyi geride bırakıyor.

Kasım 2021’de BTC/USD paritesi tüm zamanların en yüksek seviyesinde işlem görüyordu ve bu durum bakiye bulunan cüzdan adreslerinin hepsinin karda olduğunu gösteriyor. Mevcut spot fiyat bu seviyelerden %50 daha düşük olsa da bakiye bulunan toplam adres sayısı şu sıralar 48,3 milyon.

Veriye yüzde olarak bakıldığında kar amacı gütmeyen adresler henüz mutlak sayılardaki performanslarını yakalayamadı ancak yine den %81,1 ile 18 ayın ayın en yüksek seviyesini gördü. Glassnode’a göre bu oran son iki ayda %60’tan %80’e çıktı.

Tüm bunların yanında zarar eden adresler şu sıralar 9 milyonun biraz üzerinde. Özellikle FTX çöküşünün ardından Aralık 2022’de zirveye çıkan sayı 20 milyonunun üzerini görmüştü.

Son Zamanların En Yüksek Kar Satışları Gerçekleşti

Geçtiğimiz hafta Bitcoin fiyat hareketi birden fazla direnç seviyesini geçerken hem uzun vadeli (LTH) hem de uzun vadeli (STH) sahipleri kara geçti. Bu verilere ise Bitcoin’in 34.000 dolar direncini geçmesi olumlu yansıdı.

Kripto analiz firması CryptoSlate’in araştırma ve veri analisti James Van Straten’e göre bu durum yatırımcılar arasındaki düşünce farkının altını çiziyor. Van Straten 29 Ekim’de yaptığı açıklamada şu yorumda bulundu:

“Bitcoin son beş gündür 34.000 doların üzerinde kayda değer bir güç gösterirken, STH’lerden son iki yılın en güçlü kar alımlarından birine tanık oldu. LTH’ler neredeyse hiç kıpırdamadı bu yılın en büyük altıncı kar alımı ancak büyük şemada asgari düzeyde.”

Glassnode’dan alınan veri grafikleri LTH’lerden ve kar amacı gütmeyen STH kuruluşlarından borsalara girişleri takip etti.