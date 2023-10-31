Son Dakika: Floki Inu Ekibi İddialara Sert Biçimde Cevap Verdi, Floki Coin’de Neler Oluyor?

Bugün son dakika olarak BitGet borsasının Floki ekibiyle alakalı duyurusunu paylaşmıştık. Tartışma büyüyor. Yatırımcıları endişelendiren tartışma TOKENFI hakkında. Bu yeni kripto parayla ilgili ilk duyuruyu yaparken “RWA alanındaki hype” nedeniyle ekibin aceleci davrandığını ve girişimin gerçekten fayda üretmeyebileceğini söylemiştik. Son tartışmalar bu endişeyi haklı çıkardı.

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TokenFi ve Floki

Tokenizasyon alanında ilgi artarken LINK Coin fiyatı önemli ölçüde yükseldi. Bu tarz hype alanlar bazı kripto paraların anormal fiyat hareketleri yaşamasına neden olur. Shiba, Floki gibi girişimler de bu coşkudan yararlanmak için hype alanda kendi girişlerini alel acele duyurur. Floki bunu yaptı ve RWA alanında ciddi büyüme potansiyeli olduğunu iddia ettiği TokenFi projesini duyurdu.

Ardından BitGet borsası ekibin kötü niyetli olması nedeniyle altcoini delist edeceğini açıkladı. Floki ise birkaç dakika önce cevap olarak şunları yazdı;

“18 Ekim 2023 tarihinde, Floki staking programını ve güçlü potansiyele sahip trilyon dolarlık bir sektörü hedefleyecek bir ödül tokenini başlatmak için bir DAO teklifi sunduk. Bu DAO oylamasından önce, tüm borsa ortaklarımıza ulaştık ve listelemeye izin vermek için bir DAO oylaması yapmayı planladığımızdan, token’ın yayınlanmasından yedi gün sonrasına kadar TokenFi‘yi listelememelerini istedik. Birkaç birinci sınıf ve son derece saygın borsalarla görüşmeler yaptık ve $TOKEN’e olan yoğun ilgiye ve bu borsalardan daha önce listeleme isteğine rağmen, yedi gün sonrasına kadar beklemek için önerdiğimiz kuralı kabul ettiler çünkü yapılacak doğru şey bu. Görüştüğümüz borsaların en küçüğü olan Bitget, token lansmanının ayrıntılarını duyurur duyurmaz, token etrafında gördükleri heyecan nedeniyle bir listeleme duyurmak için bizden habersiz hareket etti. Ardından sahte token listelediler. Yaptıkları çaresiz eylemi görünce, 24 saatlik bir süre içinde HİÇBİR BORSANIN $TOKEN’i listeleme yetkisine sahip olmadığını açıklayan üç açıklama yayınladık. Bu tweet’lerin ilki dört gün önceydi, yani $TOKEN’in alınıp satılabilir hale gelmesinden bir gün önceydi ve ilk duyuruları yayına girdiğinde, varlığın listelenmesini durdurma/geciktirme fırsatına sahip oldular. Kullanıcılar ayrıca sahte bir token listeleyecekleri konusunda bizden önceden haber aldılar. Tekrarlanan bu uyarı tweetlerine rağmen, $TOKEN etrafındaki heyecan çok güçlü olduğundan, bazı insanlar bu talebi görmezden geldi ve Bitget’in listelediği tokenin sahte versiyonu 48 saatlik bir süre içinde borsalarında yaklaşık 50 milyon dolarlık işlem hacmi elde etmeye devam etti.”

Özetle Floki Coin ekibi TOKEN listelemesinin anlaşmaya aykırı olduğunu ve sahte tokenle yatırımcıların mağdur edildiğini savunuyor.

“BITGET, KULLANICILARIN PARA ÇEKME İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK VE AÇIKLARINI KAPATMAK İÇİN 1 MİLYAR TOKENFİ TOKEN’A İHTİYAÇ DUYDUKLARINI KABUL ETTİ”.

İddiaya göre borsa 20 milyon dolarlık sahte token sattı ve para çekmeleri bu yüzden durdurdu.