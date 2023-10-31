  Ünlü İsimden Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Artan Para Arzı BTC İçin Yakıt Olabilir

Finansal medya platformu Real Vision’ın CEO’su Raoul Pal’e göre artan toplam para arzı (M2) kripto para sektöründe yeni bir ralli yaşanmasına neden olabilir ve geleneksel piyasalardan daha iyi bir performans yaşanabilir. Pal’ın X gönderisi, yükselen fiat piyasa arzı ile kripto boğa koşusunun başlangıcı arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Bitcoin İçin Dikkat Çeken Analiz

Raoul Pal, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı bir gönderide Bitcoin’in yıllık performansını küresel M2 para arzıyla karşılaştıran ve Bitcoin ile küresel M2 arzının eşzamanlı yükselişini gösteren bir grafik paylaştı. Tarihsel olarak Bitcoin önderliğinde kripto para piyasası, küresel M2 arzındaki artışla birlikte geleneksel finans piyasalarından daha iyi bir performans göstermeye başladı.

Yukarıda paylaşılan grafik; 2021, 2017 ve 2014’te Bitcoin fiyat performansındaki artıştan da anlaşılacağı üzere Bitcoin’in fiyatının artan M2 arzı ile geleneksel piyasalardan ayrışmanın eşiğinde olduğunu gösteriyor.

M2 verisi, Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervi’nin dolaşımda olduğunu tahmin ettiği toplam para arzıdır ve insanların sahip olduğu tüm nakit parayı ve tasarruf hesaplarına, mevduat sertifikalarına ve çek hesaplarına kadar bir çok kısa vadeli tasarruf araçlarına yatırılan tüm parayı içerir.

Bitcoin İçin Olası Senaryolar Neler?

Olası bir Bitcoin koşusu, artan talebe karşı Bitcoin’in piyasa arzını azalttığı için genellikle her dört yılda bir blok ödülünün yarıya indirilmesiyle bağlantılıdır ve bir sonraki ödül yarılanma etkinliği olan halving’in Nisan 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte çeşitli makroekonomik veriler de önemli bir rol oynuyor ve halving, Bitcoin fiyatı için tek faktör sayılmıyor.

Son on yılda Bitcoin fiyatı; faiz oranlarındaki düşüş, niceliksel gevşeme ve mali teşvikler sayesinde M2’nin hızlı büyümesi sırasında önemli kazançlar elde etti. Ayrıca, merkez bankalarının parasal sıkılaştırma yaptığı dönemlerde kripto para piyasası ivmesi kazanmakta zorlandı. 2021 boğa piyasası; Fed, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Çin Halk Bankası’nda %6 veya daha yüksek toplam M2 büyümesine eşlik etti.