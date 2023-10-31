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Son Dakika: Merakla Beklenen Celestia Mainnet Ağı Yayına Girdi

Özet

  • Celestia ekibi, modüler ağ lansmanının tamamlanması için gereken ana ağ beta dağıtımını tamamladı.
  • Dört yıllık bir çalışmanın ürünü olan Celestia, teknolojisi ile dikkat çekiyor.
  • Celestia'nın yerel token'ı TIA ise birçok borsada listelenecek.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
17:24
31 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Yaptığı airdrop etkinliği ile birlikte adından çokça söz ettiren Celestia ana ağı yayına girdi. Ekip, modüler ağ lansmanının tamamlanması için gereken ana ağ beta dağıtımını tamamladı. Lemon Mint kod adı altında faaliyet gösteren ana ağ, veri kullanılabilirliği örneklenmesini (DAS) tanıtıyor. Bu teknoloji sayesinde blockchain ağında veriler belirli bir blok için tüm veri setini indirmeye gerek kalmadan yeni bir ölçeklendirme yöntemi sağlamayı amaçlıyor.

Celestia Mainnet Ağı Kullanıma Sunuldu

Celestia ağının çalışma prensibi ilk olarak dört yıl önce “LazyLedger” başlıklı bir whitepaper’da sunulmuştu. Yaklaşık bir yıl süren testnet süreci ve ardından açıkladığı airdrop etkinliği ile herkesin takdirini kazanan yeni blokchain ağında Celestia Vakfı sözcüsü Ekram Ahmed şu yorumda bulundu:

“Bir zamanlar çılgın bir ay ışığı olarak görülen şey LazyLedger teknik incelemesinin yayınlanmasından dört yıl sonra artık gerçek oldu.”

Ayrıca Celestia, kullanıcı sayısıyla güvenli bir şekilde ölçeklenen ve herkesin kendi blockchain ağını oluşturmasını kolaylaştıran ilk modüler blockchain ağı oldu. Mainnet’in piyasaya sürülmesinin ardından Celestia’nın yerel token’ı TIA; Binance, Bybit ve KuCoin gibi büyük borsalarda listelenecek.

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