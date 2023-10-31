Son Dakika: Shiba Coin Beklenen Müjdeyi Açıkladı, Artık Yayında

Shiba Coin en büyük ikinci meme coin olsa da son kripto yükselişinden istediği kadar yararlanabilmiş değil. Üstelik Shibarium beklendiği kadar ilgi görmüyor ve piyasaya sürdüğü diğer ürünlerin de pek devamını getiremedi. Hype neredeyse biz oradayız felsefesiyle ilerleyen Shiba Coin ekibi şimdi de Shib Name Service (SNS)’i başlattı.

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Shiba Coin Son Dakika

Biraz önce yapılan duyuruya göre Shib Name Service (SNS) artık yayında. Ethereum Name Service’e alternatif olarak gelen bu ad hizmeti cüzdanınıza domain atamanıza yarıyor. Örneğin internet siteleri IP’lerden oluşur ve domain ile bu karmaşık sayıları bir kenara bırakıp anlamlı isimler verebilirsiniz. Cüzdan isim hizmetleri de karmaşık cüzdan adreslerinin fatih.ens veya cüzdan.ens gibi isimlerle kullanmanıza olanak tanır.

ENS domainleri ilk hype döneminde yoğun ilgi görmüş bazı 3-4 haneli ve niche isimler ciddi rakamlara satılmıştı. Şimdi Shiba Coin ekibi kendi cüzdan domain hizmeti olan Shib Name Service (SNS)’i başlattı.