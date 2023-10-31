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Son Dakika: Shiba Coin Beklenen Müjdeyi Açıkladı, Artık Yayında

Özet

  • Shiba ekibi kendi cüzdan ad hizmetini başlattı.
  • Shib Name Service, Shibarium ağında yayına girdi.
  • Shiba Coin fiyatı haberden etkilenmedi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:44
31 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Shiba Coin en büyük ikinci meme coin olsa da son kripto yükselişinden istediği kadar yararlanabilmiş değil. Üstelik Shibarium beklendiği kadar ilgi görmüyor ve piyasaya sürdüğü diğer ürünlerin de pek devamını getiremedi. Hype neredeyse biz oradayız felsefesiyle ilerleyen Shiba Coin ekibi şimdi de Shib Name Service (SNS)’i başlattı.

İçerik Rehberi

Shiba Coin Son Dakika

Biraz önce yapılan duyuruya göre Shib Name Service (SNS) artık yayında. Ethereum Name Service’e alternatif olarak gelen bu ad hizmeti cüzdanınıza domain atamanıza yarıyor. Örneğin internet siteleri IP’lerden oluşur ve domain ile bu karmaşık sayıları bir kenara bırakıp anlamlı isimler verebilirsiniz. Cüzdan isim hizmetleri de karmaşık cüzdan adreslerinin fatih.ens veya cüzdan.ens gibi isimlerle kullanmanıza olanak tanır.

ENS domainleri ilk hype döneminde yoğun ilgi görmüş bazı 3-4 haneli ve niche isimler ciddi rakamlara satılmıştı. Şimdi Shiba Coin ekibi kendi cüzdan domain hizmeti olan Shib Name Service (SNS)’i başlattı.

“Beklediğiniz an geldi! Shibarium’da Shib Name Service (SNS) artık yayında, beklemeyin! Özel adınızı internet adresinde güvence altına alın SNS ile 0xCD4(…) gibi karmaşık adreslere veda edin ve John.shib gibi samimi adreslere merhaba deyin.”

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