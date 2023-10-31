  SICAK GELİŞME! Trend Altcoin’de Delist Şoku! Ciddi Suçlamalar Var!

Önde gelen kripto para borsalarından Bitget, memecoin projesi Floki Inu’nun (FLOKI) başlattığı tokenleştirme platformu TokenFi‘nin yerel varlığı TOKEN’i delist edeceğini duyurdu. Kripto para borsası proje üzerinden Floki Inu ekibi hakkında ciddi suçlamalarda bulundu.

Bitget, TOKEN’i Delist Edecek

Kripto para borsası Bitget yaptığı sürpriz bir duyuru ile yeni listelediği popüler memecoin projelerinden biri olan Floki Inu’nun başlattığı tokenleştirme platformu TokenFi’nin yerel varlığı TOKEN‘i delist edeceğini açıkladı. Delist süreci 1 Kasım saat 00.00’da gerçekleşecek ve TOKEN için para yatırma ve alım satım hizmetleri askıya alınarak bekleyen tüm emirler iptal edilecek.

Dahası Bitget, süreç kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için altcoin için geri alım programının uyulanacağını belirtti. Programa göre 7 Kasım 2023 tarihinden önce altcoin’in Bitget’te ticarete açıldığı 5 gün içinde (27 Ekim’den 31 Ekim’e kadar) TOKEN’in en yüksek kapanış fiyatına (0,00605002 USDT) dayalı olarak geri alım yapılacak.

Delist duyurusuna rağmen TOKEN’in fiyatının son 24 saatte yüzde 20’nin üzerinde yükselişle 0,0195 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in son 24 saatte gördüğü en yüksek ve düşük seviyeler ise sırasıyla 0,01846 dolar ve 0,01165 dolarla kaydedildi.

Floki Inu Ekibi Hakkında Ciddi Suçlamalar Var

Öte yandan Bitget, delist duyurusunda Floki Inu ekibi hakkında ciddi iddialara yer verdi. Kripto para borsası Floki Inu ekibinin altcoin’in fiyatını manipüle etmekle suçladı.

Kripto para borsasından yöneltilen iddialar arasında Floki Inu ekibi kötü niyetli olarak likiditeyi sıkıştırarak altcoin’in piyasa fiyatını manipüle etmesi, token ekonomisinin şeffaf olmaması ve sürüm döngüsünün açıklanmaması yer alıyor.