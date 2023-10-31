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Solana (SOL) ve Cardano’yla (ADA) Birlikte Ralli Yapan Altcoin’de Zincir Üzeri Alarmı!

Özet

  • Chainlink'in (LINK) fiyatı ralliye devam ediyor olsa da zincir üzeri veriler altcoin için alarm veriyor.
  • Zincir üzeri veriler son bir hafta içinde Chainlink ağındaki aktif cüzdan adreslerinde %60'lık düşüş olduğunu gösteriyor.
  • Yine veriler Chainlink'in ağ büyümesinde de benzer bir düşüş yaşandığını ortaya koyarak uyarıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:40
31 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatı 34 bin 200 dolar seviyelerinde konsolide olurken, Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Chainlink (LINK) gibi altcoin’ler yükseliş rallisine devam ediyor. LINK‘in fiyatı son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde şaşırtıcı bir oranda artarak 12 dolara yaklaşarak son 10 gündeki kazançlarını güçlü yatırımcı aktivitesiyle yaklaşık yüzde 45 oranına getirdi. Bu olumlu tabloya rağmen zincir üzeri veriler LINK için alarm veriyor.

Chainlink’in Fiyatı 15 Dolara Yükselebilir mi?

Popüler kripto para analisti Ali Martinez, Chainlink’in saatlik grafiğindeki yükselen üçgen formasyonunu kırıldığını bildirdi. Bu yükseliş formasyonu, muhtemelen LINK’i 13 dolar seviyesine doğru iten potansiyel bir yüzde 14’lük artışın yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor.

LINK’in fiyatının bugün yaklaşık 11,50 dolara yükselmesi son 24 saatteki işlem hacminde yüzde 90’lık bir artışla desteklense de zincir üzeri veriler bu noktada yeni alım yapan yatırımcıların zincir üzeri aktivitenin düşüyor olmasından dolayı temkinli olmaları gerektiğini söylüyor.

Zincir Üzeri Veriler LINK’de Dikkatli Olunması Gerektiğini Gösteriyor

Zincir üzeri veri platformu CryptoQuant‘ın sağladığı veriler, Chainlink’in aktif cüzdan adresi sayısının 23 Ekim’de son 3 ayın en yüksek seviyesi olan 8 bin 86 adres ile etkileyici performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu dönüm noktasından sadece 24 saat sonra, LINK’in fiyatı 2022’den beri görülmeyen bir seviye olan 11,50 dolara yükselse de 23 Ekim’i takip eden haftada Chainlink‘in aktif cüzdan adresi sayısında önemli düşüş oldu ve 29 Ekim’e kadar 3 bin 233’e düştü. Bu, sadece son bir hafta içinde günlük ağ katılımında yüzde 60’lık kayda değer bir düşüşe karşılık geliyor.

Günlük aktif cüzdan adresi metriği, mevcut kullanıcıların bir Blockchain ağına katılım düzeyini yansıtmaktadır. Aktif cüzdan adreslerindeki düşüş genellikle düşüş işareti olarak görülür ve projenin hizmetlerine yönelik talebin azaldığını gösterir. Yukarıdaki grafikte de görüleceği üzere Chainlink’in ağ aktivitesinde geçtiğimiz hafta yüzde 60 oranında önemli bir düşüş yaşandı.

Benzer şekilde Santiment, Chainlink ağında yeni cüzdan adreslerinin oluşturulmasında önemli bir düşüş olduğunu bildirdi. Aşağıdaki grafik, Chainlink’in ağ büyümesinin 23 Ekim’de 2 bin 465’e ulaşarak 110 gün içinde en yüksek noktayı gördüğünü ortaya koyuyor.

Bununla birlikte aktif cüzdan adresi metriğinde gözlemlenen eğilime benzer şekilde, ağ büyümesi rakamlarında da sert bir düşüş söz konusu. Metrik 29 Ekim itibariyle yüzde 60 düşüşle bin 8 yeni cüzdan adresine geriledi. Ağ büyümesi, yeni cüzdan adreslerinin günlük olarak oluşturulmasını takip ederek yeni kullanıcıların bir Blockchain ekosistemine katılma oranını ölçmektedir. Tipik olarak ağ büyümesindeki düşüş ağın yerel varlığının fiyatı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

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