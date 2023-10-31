  220 Dolarla Rekor Kıran Popüler Altcoin’de Şok! Fiyat Çakıldı!

Ünlü Telegram ticaret botu Unibot, protokolden 600 bin doların üzerinde kripto paranın çalınmasıyla sonuçlanan hack saldırısının kurbanı oldu. Hack saldırısının Unibot’un resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından doğrulanması sonrası botun hizmet token’i Unibot’un (UNIBOT) fiyatı yüzde 25’in üzerinde düştü.

Unibot’tan Hack Saldırısı Açıklaması

Telegram ticaret botu Unibot’un yeni sipariş yönlendiricisinin işlem onay kısmının hack saldırısının kurbanı olduğu açıklandı. Botun resmi X hesabından “Yeni yönlendiricimiz hedef alınarak bir token onayı hack saldırısı gerçekleştirildi ve sorunu kontrol altına almak için yönlendiricimizi geçici olarak durduk” denildi.

Açıklamada ayrıca “Yeni yönlendiricimizdeki hata nedeniyle çalınan tüm kullanıcı fonları karşılanacaktır. Anahtarlarınız ve cüzdanlarınız güvende.” eklemesiyle çalınan kullanıcı fonlarının iadesinin yapılacağı aktarıldı.

Zincir üzeri veri takip platformu Lookonchain tarafından tespit edilen verilere göre hack saldırısının arkasındaki aktör veya aktörlere ait cüzdan adresinde şu anda çoğunluğu Ethereum (ETH) ve ardından USD Coin (USDC) olmak üzere 630 bin doların biraz üzerinde kripto para bulunuyor. Saldırısının arkasındaki aktör veya aktörlerin bu fonlarla ilgili gerçekleştirecekleri işlemler yakından takip ediliyor olacak.

Saldırı UNIBOT Token’in Fiyatını Vurdu

Kripto veri ve fiyat platformu CoinGecko verileri, hack saldırısının doğrulanması sonrası UNIBOT‘un fiyatının 42 doların üzerinden yüzde 25’i aşan oranda düşerek 32,64 dolara kadar kadar çekildiğini gösteriyor. Altcoin‘in fiyatı Ağustos ortasında yaklaşık 220 dolarla zirveye ulaşarak rekor kırmış, o dönem gündeme oturmuştu. Dahası Telegram ticaret botu, token’inin zirvede olduğu dönemde yüksek miktarda gelir elde ederek yatırımcıların ilgisini çekmişti.

Öte yandan Unibot’u hedef alan hack saldırısı şu an için kripto para dünyasını hedef alan son saldırı olarak kayıtlara geçti. Bundan önce geçen hafta LastPass bir hack saldırısının kurbanı olmuş ve kullanıcılara ait 4.4 milyon dolar değerinde kripto para çalınmıştı.