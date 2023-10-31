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Güçlü Bitcoin Sinyali Geldi! Son 1.5 Yılın En Yüksek Seviyesinde!

Özet

  • Güncel verilere öre Bitcoin'in Wikipedia sayfasına yapılan ziyaretler 24 Ekim'de uçtu.
  • Sayfaya olan ziyaretler Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak yaklaşık 13 bin 500 görüntülemeye ulaştı.
  • Uzmanlar, bu artışın geçen hafta Bitcoin'in fiyatında yaşanan yükseliş ve umut verici spot Bitcoin ETF haberleri ile ilişkilendiriyorlar.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
09:30
31 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bitcoin‘in (BTC) internetin en büyük ansiklopedisi Wikipedia sayfasına yapılan ziyaretler 24 Ekim’de yaklaşık 13 bin 500’e ulaşarak Haziran 2022’den bu yana, yaklaşık son 1.5 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Uzmanlar bu ilginin geçen hafta Bitcoin’in fiyatında örülen artış ve umut verici ETF haberleriyle arttığını değerlendiriyor.

Bitcoin’e Olan İlgi Artıyor

Bitcoin’in Wikipedia sayfasının görüntülenme sayısı geçen hafta büyük bir artış göstererek 2022 ortalarından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. The Block’un Wikimedia’dan derlediği verilere göre en büyük kripto paranın Wikipedia sayfası 24 Ekim’de 13 bin 490 sayfa görüntülemesine ulaştı. The Block Research’ten Rebecca Stevens’a göre geçen haftaki fiyat artışı ve spot Bitcoin ETF’sinin onaylanma potansiyeline ilişkin umut verici haberler büyük olasılıkla görüntülenme sayısının artmasını sağladı.

Stevens, “Bitcoin’in son rallisi ve spot ETF’in potansiyel onayına yönelik gelişmeler insanların varlığa daha fazla ilgi duymasını sağladı” derken “Yeni keşfedilen ilgi, daha fazla insanın Bitcoin’in Wikipedia sayfasını ziyaret etmesi gibi daha sıradan yollarla da gösterilebilir.” eklemesini yaptı.

BTC’nin Fiyat Rallisi ve Spot Bitcoin ETF’si

Bitcoin’in fiyatı Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 23 Ekim’de 35 bin doların üzerine çıktı. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto parasının fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 13, geçtiğimiz ay ise neredeyse yüzde 29 arttı.

Güncel verilerle BTC, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,07 gibi sınırlı yükselişle 34 bin 296 dolardan işlem görerek 34 bin doların üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki bankacılık devi JP Morgan‘ın analistleri geçen hafta yayımladıkları bir raporda “Spot Bitcoin ETF’sinin onaylanacağı tarihin zamanlaması belirsizliğini koruyor ancak aylar içinde ve büyük olasılıkla Ark Invest ve 21Shares başvurularının son tarihi olan 10 Ocak 2024’ten önce gerçekleşmeli” diye yazdı. Raporda ayrıca “Bu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) spot Bitcoin ETF’si uygulamalarında karşılaştığı çeşitli son tarihler arasında en erken olanıdır” denildi.

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