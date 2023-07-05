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Bitcoin’in 30 bin doların üzerinde güçlü bir görüntü sunması birçok altcoin’i harekete geçirdi. Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe, dev altcoinler arasında yer alan Litecoin (LTC) ve Chainlink’in (LINK) yüzde 100’ün üzerinde yükselmesini beklediğini açıkladı. İşte analistin LTC ve LINK’e ilişkin öngörüsü.

LTC ve LINK’de Üç Haneli Yükseliş Bekliyor

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, eşten eşe ödeme ağı Litecoin‘in geçen haftaki sert yükselişinin ardından birkaç teknik direnci aşmasıyla yükselişe geçtiğini söyledi. Analiste göre LTC 250 dolara kadar yükselebilir ve bu da mevcut fiyatı olan 106 dolardan yüzde 135’in üzerinde yükselmesi anlamına geliyor.

Poppe, altcoin için yaptığı yorumda “Litecoin harika görünüyor. 200 haftalık hareketli ortalamayı ve (200 haftalık) üstel hareketli ortalamayı aştı. 100 dolardaki direnci kırdı. Yılın yeni rekorunu kırdı. Bu boğa koşusunda sıralı hedefleri 180 ve 250 dolar.” dedi.

Litecoin’in ardından merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘e bakan Poppe, LINK’in 2023’ün en düşük seviyesi olan yaklaşık 5 dolara düştükten sonra kilit destek seviyesini 6 doları geri geçmeyi başardığını söylüyor. Analiste göre LINK‘in yeniden yükseliş trendine girmiş olması şu anki fiyatı olan 6,60 dolardan yüzde 127’nin üzerinde yükselişle 15 dolara kadar sürebilecek bir yükselişin fitilini ateşleyebileceğini gösteriyor.

Analist, beklediği yükseliş için “Chainlink yeniden yükseliş aralığında. 6 doları aşarak onu yeniden desteğe çevirdi. Bu sayede daha yüksek seviyeleri aşmanın ve yukarı doğru gitmenin eşiğindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Ripple’ın XRP’sini de Yakından Takip Ediyor

Van de Poppe ayrıca Ripple‘ın XRP‘sini de yakından takip ediyor. Analiste göre XRP 0,48 dolar desteğin üzerinde kaldığı sürece 0,53 dolara kadar yükselebilir: