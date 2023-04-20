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Saatler Sonra Olacaklar! XRP, MATIC ve SOL Yorum! Tek Tek Tüm Hedefler!

Bitcoin, altcoin yatırımcılarının tetikte olması gereken bir bölgede günlük kapanışa koşuyor. Saatler içinde altcoinlerde büyük hareketler görebiliriz.
02:30
20 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada zorlu bir mücadele veriyor ve yaklaşık 1 saat sonra günlük kapanışını yapacak. Önceki iki günde 30.000 doların altına düşen ve yükselen fiyat şimdi 29.000 dolar bölgesindeki desteği korumak için çabalıyor. Eğer bu bölge kaybedilirse 28.500 ve 26.500 dolar destekleri gündeme gelecek. Peki buradan toparlanırsa popüler altcoinler kaç doları görecek? Düştüğü senaryoda hangi fiyat bölgelerine dikkat etmeliyiz? XRP, MATIC ve SOL Coin için yatırımcıların izlemesi gereken seviyeleri ele alıyoruz.

Ripple (XRP) Yorum

Fiyat dün sert bir düşüş yaşadı ve zorla aşılan 0,5 dolar seviyesini kaybetti. Bununla birlikte, mum çubuğundaki uzun kuyruk, alıcıların düşüşü 0,47 dolar seviyesinde tutmaya çalıştığını gösteriyor. Herhangi bir toparlanma girişimi, direnç çizgisi ile 0,58 dolar aralığında güçlü kar satışlarıyla sınırlandırılabilir. Aşağı yönde, 0,47 doların altına inilmesi XRP/USDT çiftini 200 günlük SMA’ya yeni 0,41 dolar bölgesine itecektir.

Boğaların bu seviyedeki düşüşleri agresif bir şekilde satın alması muhtemeldir.

MATIC Coin Yorum

Geçtiğimiz ay zkEVM lansmanı fiyatta beklenen sonucu doğurmadı. MATIC geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren yapılan anlaşmaların desteğiyle güçlü kaldı ancak coşku zayıflıyor. Birkaç gün boyunca simetrik üçgen formasyonunun direnç çizgisine yakın işlem gördükten sonra Polygon (MATIC) Coin fiyatı aşağı döndü ve destek çizgisine ulaştı. Düzleşen 20 günlük EMA (1,13 dolar) ve 50’nin altındaki RSI, boğaların kontrolü kaybediyor olabileceğini gösteriyor. Fiyatın destek çizgisinin altına düşmesi, kısa vadeli avantajı ayılar lehine çevirecektir. MATIC/USDT çifti daha sonra alıcıların güçlü bir savunma yapması muhtemel olan 200 günlük SMA’ya yani 1 dolara gevşeyebilir.

Solana (SOL) Yorum

Boğaların Solana‘yı 27,12 dolarlık direnç alanının üstüne taşıyamaması kısa vadeli boğaların kar satışına işaret ediyor. Birkaç gündür bu bölgenin aşılamadığı senaryoda düşüşe hazırlıklı olunması gerektiğini yazıyorduk. Öyle de oldu. SOL Coin fiyatı 9 Nisan’da 20 günlük EMA’nın (22,82 dolar) altına geriledi. Fiyat mevcut seviyeden yukarı dönerse, alıcılar pariteyi tekrar 27,12 doların üzerine çıkarmaya çalışacak. Ancak Bitcoin fiyatının mevcut durumu kötü senaryo için ihtimali kuvvetlendiriyor. Bu da 18,7 ve 15,28 dolar seviyelerine bir dönüşü temsil ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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