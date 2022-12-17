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Dev kripto para borsası Binance için Proof of Reserves yani Rezerv Kanıtı raporunu sunan küresel denetim şirketi Mazars Group, 16 Aralık’ta yaptığı duyuruda kripto para şirketleriyle olan tüm ilişkilerini askıya aldığını belirtti. Mazars Group, “Bu tür raporların halk tarafından anlaşılma biçimine ilişkin duyulan endişeler nedeniyle kripto para sektöründeki kuruluşlar için” hizmet vermeyi durdurduklarını açıkladı. ‘Big Short’ yatırımcısı Michael Burry, duyurunun ardından “anlamsız” yorumu yaptı.

“Esasen Anlamsız”

Kripto para borsası Binance’ın Mazars Group‘un denetiminde yayımlanan Rezerv Kanıtı raporuna ilişkin tartışmalar sürerken, küresel denetim şirketi 16 Aralık’ta yaptığı açıklamada kripto para şirketleriyle olan tüm ilişkisini askıya aldığını duyurdu. Bu duyuru çeşitli spekülasyonların yapılmasına neden olurken konuya ilişkin yorum yapan ‘Big Short’ yatırımcısı Michael Burry, denetimlerin esasen anlamsız olduğunu belirterek şunları söyledi:

Sorun da bu zaten. 2005 yılında yeni bir tür kredi temerrüt borsası kullanmaya başladığımda denetçilerimiz işi öğreniyorlardı. Bu iyi bir şey değil. Aynı şey FTX, Binance için de geçerli. Buradaki denetim esasen anlamsız.

Binance’ın kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao, geçtiğimiz günlerde denetim şirketlerinin kripto işletmeleriyle çalışmaya istekli olmadığına dikkat çekmiş, denetim şirketlerinin kripto para borsalarını, kullanıcı hesaplarını ve farklı Blockchain’leri nasıl denetleyeceğini bilmediğini de eklemişti. Zhao, sözlerine “FTX’i denetleyen birkaç denetim şirketi var ve onay damgası verdikleri için yandılar ve denetimleri nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ancak denetimler her sorunu ortaya çıkarmaz” diyerek devam etmişti.

Binance, Çökmek İçin Çok mu Büyük?

Kripto para borsası FTX’in çöküşüyle birlikte Binance, kripto paraların alım satımı için tek büyük küresel borsa haline geldi. Borsa şu anda ABD’li düzenleyicilerin Binance yöneticileri hakkında cezai suçlamalarda bulunmaya hazırlanıyor iddiasıyla sarsılmış durumda. Bu durum, uygunsuz denetim raporları ve büyük para çekme işlemleri gibi diğer haberlerle birleştiğinde yatırımcıları endişelendirdi. Merkeziyetsiz kripto para borsaları inşa eden Shipyard Software’in CEO’su ve kurucu ortağı Mark Lurie, konuya ilişkin yaptığı bir değerlendirmede şunları söyledi:

Binance’in sorun yaratmaya çalıştığını düşünmüyorum ama bu organizasyon artık hepimiz için bir risk. Önemli miktarda hacmi kontrol eden tek bir oyuncunuz olduğunda, çok sayıda sistematik risk ortaya çıkar.

Tennessee Senatörü Bill Hagerty de Binance’ın FTX gibi çökmesinin kripto para sektörü için felaket olacağını ve sektörü kullanan tüm tüketiciler için felaket olacağını söyledi.

Öte yandan CEO Zhao, birkaç kez Binance‘ın finansal açıdan güçlü olduğunu, panikle gerçekleştirilen milyarlarca dolarlık para çıkışlarında rüzgarın tersine döndüğünü ve para girişlerinin yeniden başladığını belirtti.