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Yatırımcılar çok uzun bir süre fiyatların istikrarlı biçimde düştüğünü gördü. Aylar boyunca sürekli düşüşler oldu. Bitcoin fiyatı 15.500 dolara inene kadar devam eden bu düşüşler altcoinlerde %90’ı aşan kayıplara yol açtı. Fakat artık bitti, en azından 3 aydır sürekli düşüş yerine Bitcoin cephesinde istikrarlı yükselişler görüyoruz. Peki hedef?

Bitcoin (BTC) Kaç Dolar Olur?

Bitcoin, 2 Nisan’da 28.000 doları görerek son on ayın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Mevcut halving döngüsünün başlarında önemli bir direnç noktası olan fiyat aralığı boğaların üstesinden gelmesi gereken büyük bir engeli temsil ediyor. Bunu başarmaları halinde fiyat 30.000 doların ötesine geçebilir. Analist Matthew Hyland BTC ile ilgili son paylaşımında “Bitcoin son 2+ yılın en büyük direnç/destek seviyesinin altında konsolide oluyor” dedi.

“BTC bunu kırarsa yepyeni bir süreç başlayacak. NASDAQ ve S&P haftalık kapanışa güçlü girdi. Hisse Senetleri/BTC için önemli kilometre taşları oluşturulmaya yakınken hala büyük karamsarlık ve inançsızlık var.”

Diğer bir popüler isim Byzantine General ise spot fiyatın hemen üzerindeki direncin kırılmasının bir likidasyon denizine girileceğini söyledi. Bu da daha fazla yükselişe neden olur. Düşüşlerde de bunu görürüz. Devasa long pozisyonları düşük seviyelerde liq olmak için bekler kripto para zamanla o bölgeye kadar iner ve burayı aşarken düşüş likidasyonlar nedeniyle ivme kazanır.

“Bence bu seviye kırıldığında devasa likidasyonlar yaşanacak. Ve bu bir ‘eğer’ değil ‘ne zaman’ meselesi gibi geliyor çünkü piyasada sıfır köpük var, sadece bir miktar spot arz var.”

Kripto Paralar Yorum

Stockmoney Lizards gibi bazı analistler 30.000 dolar seviyesinin geçilmesinden önce yeni bir düzeltme beklese de çoğunluk fiyatın istikrarlı yükselişinin bir süre daha devam edeceğini düşünüyor. BTC için 30.000 doların üzerinde kapanışlar 35.000 ile 42.000 dolar aralığındaki bölgeye hızlı bir tırmanış sürecini başlatabilir. Diğer taraftan makro cephede Fed’in faiz tavanına yaklaşmış olması, 2024 halving, yapışkan enflasyonun insanları alternatif para birimlerine itiyor olması ve daha birçok şey bu senaryoyu destekliyor.

Son birkaç yılda her büyük olay kripto paraların ürettiği faydayı gözler önüne seriyor. Eğer ülkeniz savaşa girdiğinde paranızın diğer ülkeler tarafından gasp edilmesini istemiyorsanız Bitcoin. Eğer paranızı yatırdığınız banka, paranızla yaptığı yatırım yüzünden zarar edip tüm birikiminizin üstüne yatsın istemiyorsanız Bitcoin. Savaşın ortasında ATM’ler çalışmazken sadece tek bir telefonla paranızı cebinizde taşımak istiyorsanız Bitcoin ve kripto paraları kullanmalısınız. Öyle de oldu her büyük olay, insanların önemli bir kısmına “evet bu işin çözümü kripto paralarda/Bitcoin’de” dedirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.