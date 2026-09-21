Altın 4370 dolar direncini yeniden test etti

Altın fiyatı son işlemlerde 4340 dolar civarından toparlanarak 4366,33 dolar bölgesine yükseldi. TradingView verilerine göre gün içi hareketin son bölümünde alımlar hız kazandı ve fiyat 4370 dolar çevresindeki kısa vadeli direnç alanına kadar çıktı.

Kısa vadede direnç bölgesi öne çıktı

1 dakikalık XAUUSD grafiğinde fiyatın 4370 doların üzerinden geri çekildikten sonra 4340 doların alt sınırına yaklaştığı, burada destek bulduğu görülüyor. Ardından 4345 ile 4355 dolar aralığında tepki alımı geldi ve son hareketle birlikte fiyat yeniden 4366 dolar çevresine yöneldi.

Bollinger Bantları da fiyatın üst bölgede dengelenmeye çalıştığına işaret ediyor. Son yükseliş, XAUUSD’yi önceki günün gün içi zirvelerinin bulunduğu 4368 ile 4370 dolar bandına taşıdı. Bu aralık, yakın vadede grafikte öne çıkan en güçlü direnç bölgesi olarak izleniyor.

4368 ile 4370 dolar aralığı kısa vadede en yakın ve en güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Aşağıda ilk önemli referans alanı 4350 ile 4355 dolar bandında bulunuyor. Bunun altında ise 4340 ile 4345 dolar bölgesi daha derin gün içi destek alanı olarak dikkat çekiyor. Öte yandan grafikte yer alan Chaikin Money Flow göstergesi, hacim verisi eksikliği nedeniyle bu görünümü doğrulamak için sağlıklı bir sinyal üretmiyor.

Düşüş senaryosunda 4390 dolar seviyesi kritik

Analistlerden birinin paylaştığı ayrı senaryoda 4358 ile 4365 dolar aralığı olası satış bölgesi olarak gösterildi. Bu kurguya göre zarar kes seviyesi 4390 dolar, aşağı yönlü hedef ise 4250 dolar olarak öne çıkıyor.

Aynı grafikte altının 4354,58 dolar civarında işlem gördüğü ve yükselen destek çizgisine yaklaştığı belirtiliyor. Ayrıca 4347,78 dolar seviyesindeki yatay çizgi de yapının alt bölümünden geçiyor. Direnç bölgesinin üst kısmına yakın bir noktada 0,786 Fibonacci seviyesi de yer alıyor.

Satış yönlü senaryoda 4390 doların üzeri geçersizlik seviyesi, 4250 dolar ise hedef bölge olarak izleniyor.

Bu çerçevede 4390 doların aşılması düşüş beklentisini bozan gelişme olarak değerlendiriliyor. Buna karşılık 4347 doların altına sarkılması, gün içi zaman diliminde yükseliş yapısının kırılması anlamına gelebilir.

Likidite haritası iki yönlü risk gösterdi

Bir diğer analizde ise XAUUSD’ye likidite perspektifinden bakılıyor. Grafikte mevcut fiyatın üzerinde sıkışık likidite bantları görülürken, daha güçlü kümelenmelerin işlem bölgesinin biraz daha yukarısında yer aldığı aktarılıyor.

Bunun yanında piyasanın altında, önceki formasyonun alt bölümüne denk gelen bir likidite boşluğu çevresinde de belirgin bir birikim bulunuyor. Fiyatın bu alt bölgeden toparlanmasının ardından yeniden üst taraftaki kümelenmelere yönelmesi, teknik görünümde iki taraflı baskının sürdüğünü gösteriyor.

Mevcut tabloda 4368 ile 4370 dolar yakın direnç, 4350 dolar ile 4340 ve 4345 dolar bandı ise aşağı yönlü en yakın referans alanları olarak öne çıkıyor. Farklı grafiklerde yer alan sinyaller tam olarak aynı yönü göstermese de kısa vadede bu seviyeler piyasadaki yön arayışında belirleyici konumda bulunuyor.