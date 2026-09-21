Gümüşte 71,56 dolar hedefi öne çıkarken dalgalanma sürüyor

Gümüş, 21 Eylül itibarıyla 66,63 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyat, gün içinde 66 doların altına sarktıktan sonra hızlı toparlandı ve yeniden gün içi bandın üst kısmına yöneldi. Kısa vadeli görünümde alımların güç kazandığı izlenirken, teknik göstergeler yukarı yönlü denemenin sürdüğüne işaret ediyor.

Düşen trend çizgisinin üzeri test ediliyor

Economic Office tarafından paylaşılan 4 saatlik grafikte gümüşün düşen trend çizgisinin üzerine çıktığı görülüyor. Söz konusu çizgi, ağustos sonundaki zirveden başlayarak eylül boyunca oluşan daha düşük tepeleri birleştiriyor. Fiyatın bu yapının üzerine taşınması, kısa vadede yükseliş ihtimalini öne çıkardı.

Analist, bu kırılmanın ardından fiyatın önce sınırlı bir geri çekilme yaşayabileceğini, ardından 71,56 dolar seviyesine doğru yeni bir hareket geliştirebileceğini öngörüyor. Bu seviye, daha önce görülen ana tepeye yakın yatay direnç bölgesi olarak dikkat çekiyor.

Economic Office grafiğinde düşen trend çizgisinin aşılması, kısa vadeli geri çekilme ihtimaline rağmen 71,56 dolar bölgesini ana yukarı hedef olarak öne çıkarıyor.

Buna karşılık, yükseliş senaryosunun geçerliliğini koruması için fiyatın kırdığı eski direnç bölgesini geri çekilmelerde destek olarak koruması gerekecek. Analistin izlediği yapıda daha yüksek dipler korunursa yukarı yönlü beklenti güçlenebilir.

Elliott Wave sayımı yeni dip olasılığını koruyor

More Crypto Online ise farklı bir teknik çerçeve sunuyor. Analize göre gümüş, Elliott Wave sayımını tamamlamak için bir dip daha yapabilir. Fiyatın, 2025 diplerinden sonra gelişen güçlü yükselişin ardından geniş bir yukarı kanal içinde hareket ettiği, son dönemde ise bu kanalın alt bölümünden düzeltme sürecine girdiği değerlendiriliyor.

Bu yaklaşımda destek bölgesi 50 doların altı ile 60 dolar civarı arasında tanımlanıyor. Analist, mevcut tepkinin doğrudan yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcı olduğunu kesinleştirmiyor. Bunun yerine, bir düzeltme ayağının daha tamamlanmasının ardından daha büyük ölçekli yukarı hareketin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Elliott Wave, fiyat hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı dalgalar halinde ilerlediğini savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Bu yöntemde düzeltme ve yükseliş evreleri belirli sayı dizileriyle yorumlanır.

More Crypto Online, mevcut tepkinin ardından bir dip daha oluşabileceğini, bunun da daha geniş yükseliş yapısını bozmak zorunda olmadığını değerlendiriyor.

Gün içi toparlanma dikkat çekti

TradingView verilerine göre XAGUSD paritesi gün içi en düşük 65,80 dolar civarından toparlanarak önce 66,50 dolara, ardından 66,70 dolar sınırına yaklaştı. Son işlemlerde fiyat 66,63 dolar çevresinde dengelendi.

Seans boyunca Bollinger Bantları çevresinde sık temaslar görülmesi, oynaklığın yüksek kaldığını gösterdi. Yukarıda 66,70 dolar ilk direnç olarak izlenirken, bunun üzerinde 67 dolar bölgesi öne çıkıyor. Bu alanın aşılması halinde 4 saatlik grafikte öne çıkan 71,56 dolar hedefi yeniden gündeme gelebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 66 dolar en yakın gün içi referans seviyesi konumunda. Daha aşağıda son salınım dibi olan 65,80 dolar destek alanı olarak izleniyor. Öte yandan grafikte Chaikin Money Flow göstergesi yer alsa da hacim verisi bulunmadığı için alım ya da satım baskısı bu göstergeyle doğrulanamıyor.