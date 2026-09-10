Kayıt Banner
Gümüş

Gümüş, artan faiz baskısıyla 66 doların altına geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Gümüş 10 Eylül'de 66 doların altına inerek 65,27 dolara geriledi.
  • 📉 Yükselen tahvil getirileri ve Fed'in yeni sıkılaşma ihtimali satış baskısını artırdı.
  • 🛢️ Brent petrolün 100 doların üzerinde kalması enflasyon endişesini canlı tuttu.
  • 📍 Piyasada şimdi 63 dolar ve altındaki 62,54 dolar desteği izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Gümüş fiyatı 10 Eylül’de ons başına 65,27 dolara kadar gerileyerek, alıcıların yalnızca birkaç gün önce koruduğu 66 dolar bölgesinin altına indi. Bu hareket, son günlerde görülen toparlanma çabasını yeniden baskı altına aldı.

İçindekiler
1 Makro baskı fiyatlamayı değiştirdi
2 Teknik görünümde 63 dolar bölgesi öne çıktı
3 Petrol ve Fed beklentisi belirleyici oldu

Makro baskı fiyatlamayı değiştirdi

Düşüş, sakin bir makroekonomik ortamda yaşanmadı. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması, ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesi ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın yeniden sıkılaşmaya gidebileceği ihtimalini daha fazla gündeme alması, gümüş üzerindeki baskıyı artırdı.

Normal şartlarda enflasyondan korunma aracı olarak görülebilecek bir zemin, bu kez faiz şokuna dönüştü. Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu canlı tutabileceği endişesi, piyasaların Fed’den daha sert bir duruş fiyatlamasına yol açtı. Bu tablo da faiz getirisi olmayan gümüşü görece daha az cazip hale getirdi.

Petrolün 100 doların üzerinde kalması ve tahvil getirilerindeki yükseliş, gümüş için enflasyon desteğinden çok faiz baskısını öne çıkardı.

Teknik görünümde 63 dolar bölgesi öne çıktı

Gümüş, 2026’daki sert yön değişiminin ardından dengelenmeye çalışıyordu. Ancak 8 Eylül’deki fiyat projeksiyonunda kısa vadeli ana taban bölgesi olarak öne çıkan 63 ile 66 dolar aralığı, 66 dolar seviyesinin kırılmasıyla daha kritik hale geldi.

Haftanın başında piyasa 66 doların korunup korunamayacağına ve buradan 70 dolara doğru yeni bir denemenin gelip gelmeyeceğine odaklanıyordu. Son gerilemeyle birlikte gözler şimdi satışların 63 dolara doğru hızlanıp hızlanmayacağına çevrildi. Bu seviyenin hemen altında, daha önce teknik destek olarak izlenen 62,54 dolar bulunuyor.

66 doların üzerine dönüş, kısa vadeli olumsuz sinyali zayıflatabilir; 62,54 doların net biçimde kırılması ise daha derin bir geri çekilmeyi gündeme getirebilir.

Petrol ve Fed beklentisi belirleyici oldu

Brent petrol perşembe günü varil başına 100 doların üzerinde kaldı. ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden tırmanması ve Orta Doğu’daki önemli deniz taşımacılığı güzergahları çevresindeki saldırılar, arz endişelerini güçlendirdi. Reuters, Brent fiyatının yaklaşık 102 dolar seviyesinde işlem gördüğünü aktardı.

Yükselen petrol fiyatları, tahvil getirilerini yukarı taşıyarak Fed’in daha agresif adımlar atabileceği beklentisini besliyor. Bu nedenle yüksek enflasyon beklentisi, kıymetli metallere doğrudan destek vermek yerine zaman zaman satış baskısı yaratabiliyor.

Mevcut tabloda kısa vadeli momentumun yeniden satıcılara geçtiği görülüyor. 66 doların yeniden aşılması durumunda baskı hafifleyebilir, ancak 62,54 doların altına inilmesi halinde daha sert bir düzeltme riski güç kazanabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Gümüşte 65 dolar desteği korunurken 70,87 dolar direnci izleniyor

Gümüş neden düşüyor? Yılbaşından bu yana kayıp %22’yi aştı

TradingEconomics verileri, gümüşte daralan bant içinde yön arayışının sürdüğünü gösteriyor

Gümüş fiyatı gün içi $58.60 seviyesinden toparlanarak $59.16’ya yükseldi

Gümüş fiyatı, 69,82 dolar desteği ile 73,09 dolar direnci arasında sıkıştı

Gümüş fiyatı 75 dolar seviyesine çekildi

Gümüşte 74 dolar direncinde güçlü ret, 73 dolar destek seviyesi kritik önem taşıyor

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Ethereum, 3050 dolar hedefi için kritik eşikte bulunuyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Ethereum, 3050 dolar hedefi için kritik eşikte bulunuyor
Ethereum (ETH)
TradingView analistleri Shiba Inu için satış sinyali verdi
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?