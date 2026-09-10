Gümüş, artan faiz baskısıyla 66 doların altına geriledi

Gümüş fiyatı 10 Eylül’de ons başına 65,27 dolara kadar gerileyerek, alıcıların yalnızca birkaç gün önce koruduğu 66 dolar bölgesinin altına indi. Bu hareket, son günlerde görülen toparlanma çabasını yeniden baskı altına aldı.

Makro baskı fiyatlamayı değiştirdi

Düşüş, sakin bir makroekonomik ortamda yaşanmadı. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması, ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesi ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın yeniden sıkılaşmaya gidebileceği ihtimalini daha fazla gündeme alması, gümüş üzerindeki baskıyı artırdı.

Normal şartlarda enflasyondan korunma aracı olarak görülebilecek bir zemin, bu kez faiz şokuna dönüştü. Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu canlı tutabileceği endişesi, piyasaların Fed’den daha sert bir duruş fiyatlamasına yol açtı. Bu tablo da faiz getirisi olmayan gümüşü görece daha az cazip hale getirdi.

Petrolün 100 doların üzerinde kalması ve tahvil getirilerindeki yükseliş, gümüş için enflasyon desteğinden çok faiz baskısını öne çıkardı.

Teknik görünümde 63 dolar bölgesi öne çıktı

Gümüş, 2026’daki sert yön değişiminin ardından dengelenmeye çalışıyordu. Ancak 8 Eylül’deki fiyat projeksiyonunda kısa vadeli ana taban bölgesi olarak öne çıkan 63 ile 66 dolar aralığı, 66 dolar seviyesinin kırılmasıyla daha kritik hale geldi.

Haftanın başında piyasa 66 doların korunup korunamayacağına ve buradan 70 dolara doğru yeni bir denemenin gelip gelmeyeceğine odaklanıyordu. Son gerilemeyle birlikte gözler şimdi satışların 63 dolara doğru hızlanıp hızlanmayacağına çevrildi. Bu seviyenin hemen altında, daha önce teknik destek olarak izlenen 62,54 dolar bulunuyor.

66 doların üzerine dönüş, kısa vadeli olumsuz sinyali zayıflatabilir; 62,54 doların net biçimde kırılması ise daha derin bir geri çekilmeyi gündeme getirebilir.

Petrol ve Fed beklentisi belirleyici oldu

Brent petrol perşembe günü varil başına 100 doların üzerinde kaldı. ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden tırmanması ve Orta Doğu’daki önemli deniz taşımacılığı güzergahları çevresindeki saldırılar, arz endişelerini güçlendirdi. Reuters, Brent fiyatının yaklaşık 102 dolar seviyesinde işlem gördüğünü aktardı.

Yükselen petrol fiyatları, tahvil getirilerini yukarı taşıyarak Fed’in daha agresif adımlar atabileceği beklentisini besliyor. Bu nedenle yüksek enflasyon beklentisi, kıymetli metallere doğrudan destek vermek yerine zaman zaman satış baskısı yaratabiliyor.

Mevcut tabloda kısa vadeli momentumun yeniden satıcılara geçtiği görülüyor. 66 doların yeniden aşılması durumunda baskı hafifleyebilir, ancak 62,54 doların altına inilmesi halinde daha sert bir düzeltme riski güç kazanabilir.