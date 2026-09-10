🚨 ABD piyasasında Kanada merkezli XRP ETF opsiyonlarına onay verildi.

Kanada finans piyasası, XRP odaklı yatırım araçlarında ABD sermayesine açılan yeni bir adım attı. ABD’de Kanada merkezli XRP borsa yatırım fonlarına bağlı opsiyonların satışına resmi onay verildi. Böylece XRP, düzenlenmiş türev ürünler tarafında Bitcoin, Ethereum ve Solana ile aynı çerçevede yer almaya başladı.

ABD’ye açılan yeni düzenlenmiş kanal

Bu sürecin merkezinde Canadian Derivatives Clearing Corporation bulunuyor. Kurum, 9 Eylül 2026 tarihli Form 8 K bildiriminde Evolve XRP ETF ve Purpose XRP ETF üzerine yazılan opsiyonların, Form S 20 kapsamında ABD’de satış için kayda alındığını doğruladı. Canadian Derivatives Clearing Corporation, Kanada türev piyasalarında takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunan temel kurumlardan biri olarak biliniyor.

Canadian Derivatives Clearing Corporation, Evolve XRP ETF ve Purpose XRP ETF opsiyonlarının ABD’de satış için kayda alındığını duyurdu.

Söz konusu ürünler yılın başından bu yana Montreal Exchange’de işlem görüyor. ABD tarafındaki onayla birlikte bu araçlar, yatırımcılara XRP’nin fiyat oynaklığına doğrudan token tutmadan erişim sağlayan düzenlenmiş bir kanal sunacak.

Hukuki zemin ise ABD Federal Register’da yayımlanan bildirimlerle oluştu. SEC ve CFTC, XRP’yi uygun dijital emtia olarak sınıflandırdı. Bu adım, ABD’deki kurumsal yatırımcıların Kanada borsalarında işlem gören ve korumalı yapıya sahip sözleşmeler üzerinden XRP bağlantılı ürünlere ulaşmasının önünü açtı.

Kanadalı bankalar XRP ürünlerine yöneldi

Kanada’daki büyük bankalar da XRP bağlantılı düzenlenmiş ürünlerde sınırlı da olsa pozisyon almaya başladı. National Bank of Canada, düzenlenmiş Bitwise XRP ETF’te yaklaşık 330 bin dolar değerinde paya sahip olduğunu bildirdi. Bank of Montreal de büyük portföylerinde çeşitlendirme kapsamında XRP ürünlerine yatırım yaptığını açıkladı.

Büyük bankalar doğrudan token veya kripto cüzdanı almak yerine, ETF gibi sıkı kurallara bağlı borsada işlem gören yapıları tercih ediyor.

Bu yatırımların ölçeği şimdilik temkinli görülse de tercih edilen araç dikkat çekiyor. Bankalar, doğrudan kripto varlık tutmak yerine yalnızca düzenlenmiş ve borsada işlem gören yapılar üzerinden pozisyon alıyor. Bu yaklaşım, oluşturulan piyasa altyapısına belirli ölçüde güven duyulduğunu gösteriyor.

2025’te başlayan stratejinin devamı

Bugünkü gelişmenin temeli 2025 yazında atıldı. Kanada, Kuzey Amerika’da tam fiziki destekli spot XRP ETF’lerini Toronto Borsası’nda işleme açan ilk ülke oldu. Bu fonlar, CME CF XRP Dollar Reference Rate’e bağlandı ve yerel yatırımcılar bu ürünleri TFSA ile RRSP gibi vergi avantajı sunan hesaplarda da taşıma hakkı elde etti.

Aynı dönemde XRPL Canada merkezindeki geliştirici çalışmaları ile Kanada Merkez Bankası gözetiminde şekillenen Stablecoin Act uyarlamaları da daha geniş bir ekosistemin oluşmasına katkı sağladı.

ABD kendi düzenleyici çerçevesini oluşturmaya devam ederken Kanada, muhafazakar piyasanın anlayabileceği bir ürün yapısı içinde XRP’yi paketleyerek bu modeli sınır ötesine taşımış oldu.