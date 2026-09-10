Shiba Inu’da borsalara giriş arttı, kısa vadeli görünüm zayıfladı

Shiba Inu‘da son toparlanma denemesi ivme kaybederken, zincir üstü veriler borsalara yönelen token miktarında artışa işaret etti. Ortalama giriş büyüklüğü yüzde 0,48 artarak 1,15 milyar SHIB’e çıktı. Toplam borsa girişi de yüzde 0,65 yükselerek yaklaşık 268,14 milyar SHIB oldu. Bu tablo, kısa vadede fiyat görünümünü daha kırılgan hale getirdi.

Borsa akışlarında çift yönlü hareket izlendi

İzlenen 24 saatlik dönemde, son akış değişimleriyle birlikte yaklaşık 468 milyar SHIB borsalara taşındı. Borsalara aktarılan tokenler anlık olarak işlem görebildiği ve satışa konu olabildiği için bu veri piyasada yakından takip ediliyor.

Buna karşın yalnızca giriş verileri, yatırımcıların satışa hazırlandığını tek başına göstermiyor. Çıkış tarafında da güçlü bir hareket var. Yedi günlük ortalamada ortalama borsa çıkışı yüzde 62,69 artışla yaklaşık 734,49 milyon SHIB’e ulaştı. Toplam borsa çıkışı ise yüzde 1,77 yükselerek yaklaşık 438,71 milyar SHIB seviyesine geldi.

Borsalara giriş artmış olsa da, çıkışlar hala daha yüksek seyrediyor ve net akış verisi belirgin bir dağıtıma işaret etmiyor.

Aynı dönemde borsa rezervleri yüzde 0,2 azalarak 87,23 trilyon SHIB’e geriledi. Net borsa akışı ise eksi 170,57 milyar SHIB düzeyinde kaldı. Bu da son dönemdeki para yatırma artışına rağmen borsalardan çıkan SHIB miktarının hala girişlerin üzerinde olduğunu gösterdi.

Fiyat teknik eşiklerde tutunmaya çalışıyor

SHIB son durumda yaklaşık yüzde 2 düşüşle 0.00000515 dolar civarında işlem görüyor. Daha dikkat çekici gelişme ise fiyatın, ağustostaki dip seviyeden sonraki toparlanmayı destekleyen kısa vadeli yükselen trend çizgisinin altına sarkması oldu. Fiyat şu anda 0.00000517 dolar çevresindeki 20 günlük hareketli ortalamayı test ediyor.

Bir sonraki önemli destek bölgesi, 0.00000494 dolar civarındaki 50 günlük ortalama ile 0.00000504 dolar düzeyindeki 100 günlük ortalamanın oluşturduğu alanda bulunuyor. Momentum tarafında da zayıflama dikkat çekiyor. Göreceli güç endeksi RSI yaklaşık 49,7 seviyesine gerileyerek nötr bölgeye döndü ve kendi sinyal ortalamasının altına indi.

0.00000540 ile 0.00000550 dolar aralığının yeniden aşılması, kısa vadeli teknik yapının bir bölümünü toparlayabilir. Buna karşılık 0.00000566 dolar civarındaki 200 günlük ortalama en güçlü direnç konumunu koruyor.

Kısa vadede odak destek seviyelerinde

Veriler, 468 milyar SHIB’lik girişin dikkate değer olduğunu ortaya koysa da daha geniş borsa akışı tablosu güçlü bir satış baskısını henüz doğrulamıyor. Buna rağmen kısa vadede asıl belirleyici unsur fiyat hareketi olmaya devam ediyor.

Piyasa şimdi, yükselen trend çizgisinin kaybedilmesinin ardından hareketli ortalama desteklerinin daha derin bir geri çekilmeyi durdurup durduramayacağını izliyor. Özellikle $SHIB için kısa vadeli görünüm, destek seviyelerinin korunup korunamayacağına bağlı olacak.