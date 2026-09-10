Spot Bitcoin ETF’leri, doğrudan BTC alımına alternatif sundu

Yatırımcılar, Bitcoin fiyatına erişim sağlamak için artık mutlaka bir kripto para borsası ya da kişisel cüzdan kullanmak zorunda kalmıyor. BlackRock’ın IBIT ürünü gibi spot Bitcoin borsa yatırım ürünleri, geleneksel aracı kurum hesapları üzerinden Bitcoin’i takip etme imkanı veriyor. Bu yapı, özellikle kurumsal talepte ETF’lerin payını büyütmüş durumda.

ETF ile doğrudan sahiplik arasındaki temel fark

Spot Bitcoin ETF’si alan yatırımcı, doğrudan Bitcoin sahibi olmuyor; bir fonun paylarını satın alıyor. Fon ise elindeki Bitcoin’i yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu aracılığıyla tutuyor. Doğrudan alımda ise yatırımcı, BTC’yi borsadan çekebiliyor, başka bir cüzdana gönderebiliyor ya da kendi saklamasını kendisi üstlenebiliyor.

Bu ayrımın merkezinde özel anahtarların kontrolü yer alıyor. Bitcoin, kendi saklama cüzdanına taşındığında varlık üzerindeki doğrudan hakimiyet yatırımcıya geçiyor. ETF yapısında ise kontrol, aracı kurum, fon sağlayıcısı ve saklama kuruluşu arasında paylaşılıyor.

SEC, spot Bitcoin ürünlerini yatırımcıların kripto parayı doğrudan satın alıp saklamasına gerek kalmadan Bitcoin fiyatına erişim sağlayan yatırım araçları olarak tanımlıyor.

Bu yapı kullanım kolaylığı sağlasa da ETF payı sahipleri, fondaki Bitcoin’i çekemiyor veya Bitcoin ağı üzerinden transfer edemiyor. Başka bir ifadeyle yatırımcı fiyat hareketine ortak olurken, ağ üzerindeki kullanım hakkını elde etmiyor.

Maliyetler ve operasyonel sorumluluklar

Bitcoin ETF’lerinde genellikle yıllık yönetim ya da sponsor ücreti bulunuyor. BlackRock’ın IBIT fonunda sponsor ücreti yüzde 0,25 seviyesinde. Bu maliyet yatırımcıdan ayrı bir işlem ücreti olarak tahsil edilmiyor; fon varlıklarından zaman içinde düşülüyor. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak küresel fon piyasasında önemli bir ağırlığa sahip.

Doğrudan Bitcoin alımında yıllık fon yönetim ücreti yok. Buna karşın borsa komisyonları, alış satış farkı, ağ ücretleri ve donanım cüzdanı maliyeti gibi kalemler ortaya çıkabiliyor. Uzun vadeli yatırımcılar açısından tek sefer alım yapıp kendi saklamayı tercih etmek, devam eden maliyetleri görece sınırlı tutabilir.

ETF tarafında saklama yükü finans kuruluşlarına devrediliyor. Kendi saklamayı seçen yatırımcı ise cüzdan, kurtarma kelimeleri ve özel anahtar güvenliğini bizzat üstleniyor. Kurtarma kelimelerinin kaybedilmesi, Bitcoin’e kalıcı biçimde erişimin yitirilmesine yol açabiliyor.

İşlem saatleri ve vergi farkı

Bitcoin haftanın yedi günü, günün 24 saati işlem görüyor. ETF payları ise çoğunlukla hisse senedi piyasalarının açık olduğu saatlerde alınıp satılıyor. Bazı aracı kurumlar uzatılmış seans sunsa da bu imkan kesintisiz işlem anlamına gelmiyor. Bu nedenle hafta sonu yaşanan sert fiyat hareketlerinde doğrudan BTC tutan yatırımcı anında işlem yapabilirken, ETF yatırımcısı piyasanın yeniden açılmasını bekleyebiliyor.

ABD’de vergi uygulamaları açısından Bitcoin mülk olarak değerlendiriliyor. BTC’nin satılması ya da elden çıkarılması, alış fiyatı ve elde tutma süresine bağlı olarak sermaye kazancı veya zararı doğurabiliyor. ETF payları da yatırım varlığı sayılıyor ancak vergisel çerçeve, fonun yapısına ve hangi hesapta tutulduğuna göre değişebiliyor.

Asıl tercih, yatırımcının Bitcoin’i yalnızca bir fiyat pozisyonu olarak mı görmek istediği, yoksa varlığın kendisini doğrudan elinde tutup kontrol etmeyi mi amaçladığı sorusunda düğümleniyor.

Geleneksel aracı kurum ve emeklilik hesabı altyapısına daha kolay uyum sağlaması, ETF’leri pratik bir seçenek haline getiriyor. Buna karşılık doğrudan Bitcoin alımı, daha fazla kontrol ve taşınabilirlik sunarken kayıt tutma ve varlık yönetimi sorumluluğunu da yatırımcının üzerine bırakıyor.