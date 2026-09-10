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Coinbase, 1000’den fazla yerel bankaya stabilcoin altyapısı sağlayacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase, Moov ortaklığıyla 1000'den fazla yerel banka ve kredi birliğine stabilcoin altyapısı sunacak.
  • 💳 Yeni yapı, stabilcoin ile ödeme kabulü, mutabakat ve gerçek zamanlı fonlamayı birlikte sağlayacak.
  • 🏦 ABD'de 10 milyar doların altında varlığa sahip yerel bankalar bu hizmetin ana hedefi olacak.
  • 📌 Stabilcoin yarışında bankalar hızlanırken Coinbase bu genişlemeyle dijital ödeme ağını büyütüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Coinbase ile finansal teknoloji platformu Moov, stabilcoin altyapısını Moov’un müşteri tabanındaki 1000’den fazla yerel banka ve kredi birliğine ulaştırmak için iş birliğine gitti. Taraflar, bu adımla dijital varlık tabanlı ödeme araçlarını daha geniş bir finansal kurum grubuna açmayı hedefliyor.

İçindekiler
1 Ödeme ve mutabakat hizmetleri öne çıkıyor
2 Yerel bankalar için yeni kanal
3 Rekabette bankalar ve banka dışı şirketler yer alıyor

Ödeme ve mutabakat hizmetleri öne çıkıyor

Perşembe günü duyurulan ortaklık, Coinbase’in regülasyona tabi dijital varlık altyapısı ile Moov’un ödeme platformunu bir araya getiriyor. Bu yapı kapsamında stabilcoin ile ödeme kabulü, mutabakat süreçleri ve gerçek zamanlı fonlama hizmetlerinin sunulması planlanıyor.

Altyapının bireysel stabilcoin ödemeleri, iş yeri tahsilatları, kurumsal ödeme çıkışları ve satıcı mutabakatı gibi kullanım alanlarını destekleyeceği belirtildi. Ayrıca işletmeler ve satıcılar, Coinbase’in saklama hesaplarına erişim imkanına kavuşacak.

Coinbase ile Moov’un kurduğu yapı, stabilcoin ödeme kabulü, mutabakat ve gerçek zamanlı fonlamayı aynı çatı altında sunmayı amaçlıyor.

Moov, işletmeler için ödeme kabulü, para transferi ve finansal entegrasyon araçları geliştiren bir platform olarak biliniyor. Ortaklığın kapsamındaki yerel bankalar ile kredi birlikleri ise genellikle daha sınırlı bilanço büyüklüğüne sahip kurumlar arasında yer alıyor.

Yerel bankalar için yeni kanal

ABD’de yerel bankalar çoğunlukla 10 milyar doların altında toplam varlığa sahip kurumları kapsıyor. Bu gruba eyalet lisanslı bankalar ile tasarruf ve kredi holding şirketleri de dahil ediliyor. Coinbase ve Moov’un girişimi, büyük bankalara kıyasla dijital varlık tarafında daha sınırlı teknik kapasiteye sahip olabilen bu kurumlara hazır altyapı sunma niteliği taşıyor.

Duyuru, ABD’nin en büyük bankalarının da stabilcoin alanında denemelerini artırdığı bir dönemde geldi. U.S. Bank, çarşamba günü Stellar blokzinciri üzerinde geliştirdiği USBDC stabilcoiniyle canlı bir sınır ötesi ödeme gerçekleştirdi.

U.S. Bank, kendi geliştirdiği USBDC stabilcoiniyle Stellar üzerinde canlı sınır ötesi ödeme tamamladı.

Rekabette bankalar ve banka dışı şirketler yer alıyor

Ayın başında aralarında Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Deutsche Bank ve UBS’nin de bulunduğu 21 finans kuruluşu, stabilcoin ihraç edecek bir şirket kurma planını açıkladı. Bu plan içinde 2027’nin ilk yarısında ABD doları cinsinden bir stabilcoin çıkarılması da yer aldı.

Stabilcoin alanındaki hareketlilik yalnızca bankalarla sınırlı kalmıyor. Western Union da ağustosta stabilcoin altyapı sağlayıcısı Rain ile ortaklık kurarak, kullanıcıların ABD doları destekli bir stabilcoini tutmasına ve harcamasına imkan veren dijital cüzdan ile Visa markalı kart çözümünü devreye aldı.

Bu gelişmeler, stabilcoinlerin ödeme sistemlerinde daha geniş kullanım alanı bulması için bankalar, ödeme şirketleri ve dijital varlık platformları arasında rekabetin hızlandığına işaret ediyor. Coinbase ile Moov’un iş birliği de bu dönüşümde özellikle yerel finans kuruluşlarını hedefleyen yeni adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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