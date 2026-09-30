Coinbase son 30 günde SHIB yakımında ilk sıraya yerleşti

Coinbase, son 30 günde Shiba Inu yakımlarında en büyük katkıyı yapan platform oldu. Shibburn verilerine göre borsa, erişilemeyen cüzdanlara 143.956.168 SHIB gönderdi. Aynı dönemde toplam yakım miktarı 418,66 milyon SHIB olarak kayda geçti.

Yakım verilerinde Coinbase öne çıktı

Bu tablo, son 30 günlük toplam yakımın yaklaşık üçte birinin Coinbase kaynaklı işlemlerden geldiğini gösteriyor. Shiba Inu ekosisteminde yakım, tokenlerin dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılması anlamına geliyor. Bu işlem, özel anahtarı bilinmeyen ve geri dönüşü bulunmayan cüzdanlara transferle yapılıyor.

Coinbase tarafından ilişkilendirilen 143.956.168 SHIB tek seferde gönderilmedi. Tutarın, farklı zamanlarda gerçekleşen bir dizi yakım işleminden oluştuğu görülüyor. Bu hareketlerin, Coinbase üzerindeki işlemler ve alım satım ücretleriyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Tüm transferler blokzincir üzerinde izlenebilir durumda bulunuyor ve Shibburn gibi topluluk odaklı takip araçları tarafından raporlanıyor.

Mini sözlük: Shibburn, Shiba Inu ağındaki yakım işlemlerini topluluk verileri ve zincir üstü kayıtlar üzerinden izleyen bir takip platformudur. Yakım cüzdanları ise özel anahtarı bulunmadığı için içindeki varlıkların geri alınamadığı adresler olarak kullanılır.

Shibburn verileri, son 30 günde yakılan 418,66 milyon SHIB’in 143.956.168 adedinin Coinbase bağlantılı işlemlerden geldiğini gösteriyor.

Günlük ve haftalık yakım temposu ayrıştı

Son 24 saatte 68,29 milyon SHIB yakıldı. Bu miktarın 47.419.390 SHIB’lik bölümü Coinbase katkısıyla gerçekleşti. Shibburn verilerinde günlük yakım oranı yüzde 154,33 yükseldi.

Buna karşılık son yedi günde yakılan toplam SHIB miktarı 86,75 milyon adetle daha sınırlı kaldı. Haftalık bazda yakım oranı ise yüzde 22,29 geriledi. Bu görünüm, kısa vadede günlük işlemlerin hızlandığını, ancak haftalık toplamın önceki dönemin altında seyrettiğini ortaya koydu.

Dönem Yakılan SHIB Değişim Son 24 saat 68,29 milyon %154,33 artış Son 7 gün 86,75 milyon %22,29 düşüş Son 30 gün 418,66 milyon Coinbase payı 143.956.168 SHIB

Fiyat görünümünde Fed etkisi ve teknik eşik

Shiba Inu fiyatı son 24 saatte yüzde 0,07 geriledi. Daha geniş kripto para piyasasında da zayıf bir görünüm izlendi. Piyasalarda dikkatler, ABD Merkez Bankasının yakından izlediği enflasyon göstergesine çevrildi.

Fed yetkilileri eylüldeki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmış ve yıl bitmeden bir artış daha yapılabileceğine işaret etmişti. Çarşamba günü açıklanacak verinin, yıllık enflasyon oranında sınırlı ya da hiç değişim göstermemesi bekleniyor. Oranın, Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Teknik tarafta ise Shiba Inu için günlük grafikte dikkate değer bir eşik oluştu. 50 günlük hareketli ortalama ile 200 günlük hareketli ortalamanın birbirine yaklaşması, olası bir golden cross ihtimalini gündeme getirdi. Bu kesişim doğrulanırsa SHIB, 2026 yılındaki ilk golden cross sinyalini üretmiş olacak.

50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların birleşmeye yaklaşması, Shiba Inu için 2026’daki ilk golden cross olasılığını öne çıkarıyor.

Shiba Inu en son yaklaşık iki yıl önce benzer bir sinyal vermişti. Görülebilen son golden cross Kasım 2024’te oluşmuş, bunun ardından Aralık 2024’te fiyat 0.0000334 dolara kadar yükselmişti.