COINBASE

Coinbase son 30 günde SHIB yakımında ilk sıraya yerleşti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Coinbase, son 30 günde 143.956.168 SHIB yakarak öne çıktı ve $SHIB arzındaki düşüşe en büyük katkıyı verdi.
  • 📊 Son 24 saatte 68,29 milyon SHIB yakıldı ve günlük yakım oranı yüzde 154,33 arttı.
  • 📉 Son 7 günde toplam 86,75 milyon SHIB yakılırken haftalık oran önceki haftaya göre yüzde 22,29 geriledi.
  • 📅 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez golden cross ihtimali gündeme geldi ve piyasa Fed verisini izliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Coinbase, son 30 günde Shiba Inu yakımlarında en büyük katkıyı yapan platform oldu. Shibburn verilerine göre borsa, erişilemeyen cüzdanlara 143.956.168 SHIB gönderdi. Aynı dönemde toplam yakım miktarı 418,66 milyon SHIB olarak kayda geçti.

İçindekiler
1 Yakım verilerinde Coinbase öne çıktı
2 Günlük ve haftalık yakım temposu ayrıştı
3 Fiyat görünümünde Fed etkisi ve teknik eşik

Yakım verilerinde Coinbase öne çıktı

Bu tablo, son 30 günlük toplam yakımın yaklaşık üçte birinin Coinbase kaynaklı işlemlerden geldiğini gösteriyor. Shiba Inu ekosisteminde yakım, tokenlerin dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılması anlamına geliyor. Bu işlem, özel anahtarı bilinmeyen ve geri dönüşü bulunmayan cüzdanlara transferle yapılıyor.

Coinbase tarafından ilişkilendirilen 143.956.168 SHIB tek seferde gönderilmedi. Tutarın, farklı zamanlarda gerçekleşen bir dizi yakım işleminden oluştuğu görülüyor. Bu hareketlerin, Coinbase üzerindeki işlemler ve alım satım ücretleriyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Tüm transferler blokzincir üzerinde izlenebilir durumda bulunuyor ve Shibburn gibi topluluk odaklı takip araçları tarafından raporlanıyor.

Mini sözlük: Shibburn, Shiba Inu ağındaki yakım işlemlerini topluluk verileri ve zincir üstü kayıtlar üzerinden izleyen bir takip platformudur. Yakım cüzdanları ise özel anahtarı bulunmadığı için içindeki varlıkların geri alınamadığı adresler olarak kullanılır.

Shibburn verileri, son 30 günde yakılan 418,66 milyon SHIB’in 143.956.168 adedinin Coinbase bağlantılı işlemlerden geldiğini gösteriyor.

Günlük ve haftalık yakım temposu ayrıştı

Son 24 saatte 68,29 milyon SHIB yakıldı. Bu miktarın 47.419.390 SHIB’lik bölümü Coinbase katkısıyla gerçekleşti. Shibburn verilerinde günlük yakım oranı yüzde 154,33 yükseldi.

Buna karşılık son yedi günde yakılan toplam SHIB miktarı 86,75 milyon adetle daha sınırlı kaldı. Haftalık bazda yakım oranı ise yüzde 22,29 geriledi. Bu görünüm, kısa vadede günlük işlemlerin hızlandığını, ancak haftalık toplamın önceki dönemin altında seyrettiğini ortaya koydu.

DönemYakılan SHIBDeğişim
Son 24 saat68,29 milyon%154,33 artış
Son 7 gün86,75 milyon%22,29 düşüş
Son 30 gün418,66 milyonCoinbase payı 143.956.168 SHIB

Fiyat görünümünde Fed etkisi ve teknik eşik

Shiba Inu fiyatı son 24 saatte yüzde 0,07 geriledi. Daha geniş kripto para piyasasında da zayıf bir görünüm izlendi. Piyasalarda dikkatler, ABD Merkez Bankasının yakından izlediği enflasyon göstergesine çevrildi.

Fed yetkilileri eylüldeki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmış ve yıl bitmeden bir artış daha yapılabileceğine işaret etmişti. Çarşamba günü açıklanacak verinin, yıllık enflasyon oranında sınırlı ya da hiç değişim göstermemesi bekleniyor. Oranın, Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Teknik tarafta ise Shiba Inu için günlük grafikte dikkate değer bir eşik oluştu. 50 günlük hareketli ortalama ile 200 günlük hareketli ortalamanın birbirine yaklaşması, olası bir golden cross ihtimalini gündeme getirdi. Bu kesişim doğrulanırsa SHIB, 2026 yılındaki ilk golden cross sinyalini üretmiş olacak.

50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların birleşmeye yaklaşması, Shiba Inu için 2026’daki ilk golden cross olasılığını öne çıkarıyor.

Shiba Inu en son yaklaşık iki yıl önce benzer bir sinyal vermişti. Görülebilen son golden cross Kasım 2024’te oluşmuş, bunun ardından Aralık 2024’te fiyat 0.0000334 dolara kadar yükselmişti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

CFTC onayıyla Coinbase ABD’de entegre türev yapısını tamamladı

Citi, Coinbase altyapısıyla stabilcoin ödemelerini kabul edecek

Coinbase, IoTeX işlemlerini durdurdu

XRP opsiyonlarında yükseliş beklentisi son bir yılın en güçlü seviyesine çıktı

SEC, tokenleştirilmiş hisse işlemleri için 5 yıllık muafiyet açıkladı

Armstrong, CLARITY tasarısına karşı çıktığı iddiasını reddetti

Coinbase, XRP’de bir haftalık sert fiyat hareketi beklendiğini açıkladı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Stellar, Soroban SDK v28 sürümünü Protocol 28 desteğiyle yayımladı
Bir Sonraki Yazı ABD’den gelen enflasyon verisi Bitcoin’i yukarı taşıdı: BTC 85 bin dolara fırladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Satın Alınabilecek 3 Altcoin: HYPE ve XRP Kritik Seviyeleri Test Ederken MemeToro 8. Aşamada 157 Bin Doları Aştı
HYPERLIQUID (HYPE)
Hyperliquid 6 Ekim’de 856 milyon dolarlık HYPE kilidini açacak
HYPERLIQUID (HYPE)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?