Coinbase, IoTeX işlemlerini durdurdu

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, IoTeX tokeni IOTX için alım satımı durdurdu. Şirket, bu kararın ağustos sonunda duyurulan askıya alma adımının ardından uygulamaya alındığını bildirdi. Coinbase, kullanıcı varlıklarına erişimin sürdüğünü ve IOTX bakiyelerinin istenildiği zaman çekilebildiğini kaydetti.

Karar token incelemesinin ardından geldi

Coinbase, işlemlerin Coinbase platformundaki basit ve gelişmiş alım satım bölümleriyle birlikte Coinbase Exchange ve Coinbase Prime tarafında da durdurulduğunu daha önce açıklamıştı. Borsa, kararın düzenli token incelemelerinden birinin ardından alındığını belirtirken, IoTeX’in hangi listeleme koşulunu karşılayamadığını kamuoyuyla paylaşmadı.

Coinbase Markets, IoTeX için işlemleri devre dışı bıraktıklarını, buna karşın kullanıcı fonlarının erişilebilir kalacağını ve varlıkların her zaman çekilebileceğini açıkladı.

Coinbase, ABD’nin en büyük kripto para borsalarından biri olarak hem bireysel hem kurumsal yatırımcılara hizmet veriyor. IOTX ise ilk kez Ağustos 2021’de, piyasadaki güçlü yükseliş döneminin ardından Coinbase listesine eklenmişti.

IoTeX yönünü DePIN ve yapay zekaya çevirdi

IoTeX, ilk dönemde nesnelerin interneti odaklı bir blokzincir projesi olarak öne çıkmıştı. Proje daha sonra odağını merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağları, yapay zeka ve makineler arası ticaret alanlarına kaydırdı. Bu yön değişimi, makine ekonomisini daha verimli hale getirmeyi hedefleyen IOTA ile daha doğrudan bir rekabet alanı oluşturdu.

Mini sözlük: DePIN, fiziksel altyapıların blokzincir tabanlı teşviklerle kurulduğu ve işletildiği merkeziyetsiz ağ modelini ifade eder. Bu yapı, sensör, kablosuz ağ, veri toplama veya donanım paylaşımı gibi alanlarda kullanılır.

IoTeX ekibi de askıya alma kararının ardından topluluğa güven vermeye çalıştı. Proje, X hesabından yaptığı açıklamada kullanıcıların IOTX varlıklarının kendilerine ait olmaya devam ettiğini ve Coinbase üzerinden çekim yapılabildiğini vurguladı.

IoTeX ekibi, Coinbase işlemleri durdurmuş olsa da kullanıcıların IOTX varlıklarının erişilebilir olduğunu ve çekimlerin sürdüğünü duyurdu.

Vakıf, 1:1 dönüşüm yolu sunacak

IoTeX, Coinbase üzerinde eski ERC20 tabanlı IOTX tutan kullanıcılar için de bir geçiş planı açıkladı. Buna göre IoTeX Foundation, yerel IOTX’e geçmek isteyen kullanıcılara 1:1 oranında dönüşüm imkanı sağlayacak.

Ağ tarafında ise proje Haziran 2026’da v2.4.0 güncellemesini etkinleştirdi. Zorunlu ağ sürümü, Ethereum’un Pectra güncellemesindeki bazı unsurları IoTeX blokzincirine taşıdı. Buna rağmen teknik gelişmeler token fiyatındaki sert değer kaybını durduramadı.

IOTX son bir yılda yaklaşık %85 geriledi. Coinbase kararının ardından token gün içinde ayrıca %5 düşüş gösterdi.