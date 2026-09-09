Coinbase, yapay zeka için otonom ödeme altyapısı geliştiriyor

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, kripto borsasının yapay zeka sistemleri için ödeme altyapısı geliştirdiğini açıkladı. Coinbase for Agents adı verilen yapı, yapay zeka modellerine banka hesabına benzer bir finansal hesap, izole bir portföy ve belirli sınırlar içinde para yönetme yetkisi sunmayı amaçlıyor. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para platformlarından biri olarak kurumsal ve bireysel kullanıcılara alım satım, saklama ve ödeme çözümleri sağlıyor.

Yapay zeka için ayrı hesap modeli

Açıklama, Ruby on Rails’in yaratıcısı David Heinemeier Hansson’un X platformunda yaptığı paylaşımın ardından geldi. Hansson, bir makineye harcama limiti tanımlanabilecek ve rutin işlemleri kendi başına yürütebilecek bir “ajan banka” aradığını yazdı. Armstrong ise Coinbase’in halihazırda yapay zeka için finansal hesap altyapısı kurduğunu duyurdu.

Brian Armstrong, Coinbase’in yapay zeka için finansal hesap altyapısı inşa ettiğini ve bu sistemin yazılımlara kontrollü şekilde ödeme yapma imkanı vereceğini açıkladı.

Sistemin işleyişine göre Claude veya ChatGPT gibi bir model, yerel bir MCP sunucusu üzerinden doğrudan Coinbase’e bağlanabiliyor. Ancak bu erişim, kullanıcının kartlarına sınırsız yetki verilmesi anlamına gelmiyor. Bunun yerine yapay zekaya, ana hesaptan ayrılmış ve yalnızca tanımlanan yetkilerle çalışan bir alt hesap açılıyor.

Kullanıcı günlük harcama tavanını ve tek işlem başına uygulanacak üst limiti bir kez belirliyor. Bu çerçeve oluşturulduktan sonra yazılım, belirlenen sınırlar içinde işlemleri kendi başına yürütebiliyor. Armstrong, bu otonomi alanının düzenli olarak genişletildiğini belirtiyor.

Şirket içi dönüşüm piyasaya taşındı

Bu ürünün duyurusu, Coinbase’teki kapsamlı iç verimlilik hamlesinin ardından geldi. Şirket, 2026’nın başlarında iş gücünün yaklaşık %14’ünü oluşturan 700 kadar çalışanın işine son verdi. Yerlerine ise bir uzmanın çok sayıda yapay zeka ajanını yönettiği, daha küçük ve yapay zeka odaklı ekip yapıları kuruldu.

Coinbase daha sonra şirket içinde test ettiği bu modeli daha geniş pazara taşımaya başladı. Ağustosta yapay zeka ajanlarına türev ürünler ile S&P 500 hisselerine erişim verildi. Ayrıca robotların AWS AgentCore üzerinden seyahat planlayıp Travala’da otel ödemelerini Base ağı üzerindeki USDC ile tamamlamasıyla teknoloji sahada da denendi.

David Heinemeier Hansson, bir makineye harcama limiti tanımlanabilecek ve işleri kendi başına halledebilecek bir finansal yapı aradığını dile getirdi.

Ödeme katmanında x402 öne çıktı

Süreçteki son teknik engelin ödeme mekanizması olduğu belirtiliyor. Klasik abonelik modelleri, kendi başına çalışan yazılımlar için elverişli görülmüyor. Bu noktada x402 protokolü, ödemeleri istek başına ücretlendirme modeline taşıyarak öne çıkıyor.

Yapay zeka, bu modelde USDC bakiyesinden tek tek mikro işlemler için anlık ödeme yapabiliyor ve ayrıca API anahtarı üretmesine gerek kalmıyor. Şu aşamada x402, Agentic Wallet üzerinden dolaylı biçimde çalışıyor. Bu yapının Coinbase for Agents içine doğrudan entegre edilmesiyle mevcut boşluğun kapatılması hedefleniyor.

Mini sözlük: x402, internet üzerinde yazılımların her istek için doğrudan ödeme yapmasını hedefleyen bir ödeme protokolüdür. Agentic Wallet ise yapay zeka ajanlarının belirli kurallar dahilinde dijital varlık tutup harcamasına imkan veren cüzdan yapısını ifade eder.

Armstrong’un hedefi, robotların insanlardan daha fazla işlem gerçekleştirdiği bir ekonomik düzene yönelik temel ödeme raylarını kurmak. Eylül başında Anthony Armstrong’un şirketin yönetim kuruluna katılması da bu yönelimin kurumsal düzeyde güçlendiğine işaret ediyor.