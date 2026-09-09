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RIPPLE (XRP)

David Schwartz, XRP’nin Bitcoin’i piyasa değerinde geçebileceğini söyledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 David Schwartz, güçlü bir yükselişle $XRP’nin Bitcoin'i geçebileceğini söyledi.
  • 📌 Schwartz, bu ihtimalin Bitcoin'deki düşüşten çok XRP'deki büyümeye bağlı olduğunu vurguladı.
  • 📊 XRP, Aralık 2017'de Ethereum'u piyasa değerinde geride bırakarak ikinci sıraya çıkmıştı.
  • 🧭 Bugün Bitcoin'in piyasa değeri, XRP'nin yaklaşık 17,7 katı seviyesinde bulunuyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ripple’ın teknoloji tarafında uzun yıllar görev alan David Schwartz, XRP’nin bir gün Bitcoin‘i piyasa değeri bakımından geride bırakmasının ihtimal dışı olmadığını söyledi. Ancak Schwartz, bu senaryonun Bitcoin’deki sert bir gerilemeden çok XRP’nin güçlü bir yükselişiyle gerçekleşmesinin daha olası olduğunu vurguladı.

İçindekiler
1 XRP için büyüme senaryosu
2 Geçmiş fiyat algısı ve bugünkü fark
3 XRP daha önce Ethereum’u geçmişti

XRP için büyüme senaryosu

Schwartz, X platformundaki bir Spaces yayınında yaptığı değerlendirmede, XRP’nin toplam kripto para piyasasındaki büyümeden orantısız pay alabileceğini belirtti. Buna gerekçe olarak daha hızlı işlem yapısı ve Bitcoin’e kıyasla daha geniş işlev seti gösterildi.

Ripple’da baş teknoloji yöneticisi olarak görev yapan ve XRP Ledger’ın başlıca mimarları arasında yer alan Schwartz, ağın en başından itibaren ödemelerde Bitcoin’e göre daha hızlı ve daha ölçeklenebilir bir seçenek olarak tasarlandığını hatırlattı.

XRP’nin Bitcoin’i geçmesi ihtimalini dışlamayan Schwartz, böyle bir tablonun daha çok XRP’deki güçlü yükselişten kaynaklanabileceğini, Bitcoin’in çöküşüne bağlanmasının doğru olmayacağını dile getirdi.

Geçmiş fiyat algısı ve bugünkü fark

Schwartz, yılın daha erken döneminde yaptığı bir değerlendirmeyi de anımsattı. XRP yaklaşık 0,006 dolar seviyesinde işlem görürken 0,25 dolara yükselmesinin bile kendisine pek olası görünmediğini söyledi. O dönem 0,10 dolar civarında bir miktar XRP sattığını, çünkü değerlemenin o aşamada zaten olağanüstü yüksek göründüğünü aktardı.

Benzer bir örneği Bitcoin için de verdi. Bitcoin’in 100 dolara ulaşmasının da bir dönem neredeyse akıl dışı görüldüğünü ifade etti. Bununla birlikte Schwartz, bu kıyaslamanın önemli bir sınırı bulunduğunu ekledi. Buna göre XRP’nin bugünkü piyasa değeri, Bitcoin’in 100 doları ilk aştığı dönemdeki toplam değerinin çok üzerinde bulunuyor.

Schwartz, geçmişte düşük görülen seviyelerin zamanla sıradan hale gelebildiğini, ancak bugünkü piyasa değerleri karşılaştırılırken aynı ölçeğin korunmadığını vurguladı.

XRP daha önce Ethereum’u geçmişti

XRP, daha önce piyasa değeri sıralamasında Ethereum’u geride bırakmıştı. En dikkat çekici değişim Aralık 2017’nin son günlerinde yaşandı. O dönemde XRP’nin piyasa değeri yaklaşık 86 milyar dolara yükselirken Ethereum 73 milyar dolarda kaldı. Böylece XRP dünyanın en büyük ikinci kripto parası konumuna yerleşti ve yılı bu sırada tamamladı.

Bugün ise XRP 1,42 dolar fiyatla yaklaşık 89,1 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Bu seviye, varlığı kripto para sıralamasında beşinci basamağa yerleştiriyor. Bitcoin tarafında ise fiyat yaklaşık 78.693 dolar, piyasa değeri de 1,58 trilyon dolar düzeyinde bulunuyor.

Mevcut tablo, Bitcoin’in piyasa değeri bakımından XRP’den yaklaşık 17,7 kat daha büyük olduğunu gösteriyor. Bu nedenle XRP’nin Bitcoin’i geçmesi için yalnızca fiyat artışı değil, aynı zamanda ölçek farkını kapatacak çok daha güçlü bir değerleme genişlemesi gerekecek.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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