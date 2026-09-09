Bessent, Senato’yu CLARITY Act için harekete geçmeye çağırdı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Senato üyelerine CLARITY Act tasarısını gündemde tutma çağrısı yaptı. Bessent, kapsamlı kripto para düzenlemesi getirmeyi amaçlayan tasarının ilerlememesi halinde ABD’nin dijital varlıklarda küresel liderlik iddiasının zayıflayabileceği uyarısında bulundu.

Tasarı için kritik oylama 15 Eylül’de

Bessent, temmuz ayında da Senato’dan CLARITY Act’i ilerletmesini istediğini hatırlattı. ABD Hazine Bakanlığı’nı yöneten Bessent, tasarının dijital varlıklar için daha açık kurallar oluşturmayı ve bu varlıkların kötüye kullanılmasını önlemede kamu otoritesinin elini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Scott Bessent, CLARITY Act’in dijital varlıklar için net kurallar koymayı amaçladığını, aynı zamanda bu araçların kötüye kullanımına karşı devletin imkanlarını güçlendireceğini vurguladı.

Tasarı, 15 Eylül’de Senato’da ilk usul oylamasına çıkacak. Bu oylama, yasa teklifinin resmen görüşülüp görüşülmeyeceğini belirleyecek. Sürecin ilerlemesi için 60 oy eşiğinin aşılması gerekiyor.

Senato’da Cumhuriyetçilerin 53 sandalyesi bulunuyor. Bu nedenle tasarının bir sonraki aşamaya geçebilmesi için en az yedi Demokrat senatörün destek vermesi gerekecek.

Ulusal güvenlik ve rekabet vurgusu öne çıktı

Bessent, CLARITY Act’i yalnızca finansal düzenleme başlığıyla değil, ulusal güvenlik ve uluslararası rekabet açısından da değerlendirdi. Ona göre tasarının ilerlememesi, ABD’nin dijital varlıkların geleceğinde öncülük etmek istemediği yönünde hem müttefiklere hem de rakiplere olumsuz bir mesaj verebilir.

Bessent, tasarının rafa kalkmasının ABD’nin dijital varlıklarda liderlikten uzaklaştığı ve kötüye kullanımla mücadelede daha güçlü araçlardan vazgeçtiği şeklinde yorumlanabileceğini dile getirdi.

Destek beklentisi sürerken temkinli açıklamalar geldi

Kripto politika savunucusu Dan Spuller, beklenenden daha fazla Demokrat senatörün tasarıya destek verebileceğini öngörüyor. Buna karşın bazı Cumhuriyetçi senatörler son dönemde daha temkinli mesajlar vermeye başladı.

Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, ek uzlaşı sağlanmadan tasarının başarısız olabileceği uyarısında bulundu. Demokratlar ise üst düzey kamu görevlileriyle bağlantılı kripto girişimlerine ilişkin etik kuralların daha da sertleştirilmesini istiyor.

Kripto sektörü baskıyı artırdı

Senato oylamasına bir haftadan az süre kala kripto sektörü, yasa koyucular üzerindeki baskısını belirgin biçimde artırdı. Sektör temsilcileri, piyasa yapısına ilişkin bu düzenlemenin ertelenmesinin ABD’nin politika üretme kapasitesine zarar verebileceğini savunuyor.

Kongre’deki en görünür kripto savunucularından biri olan Senatör Cynthia Lummis de tasarının geçmemesi halinde ABD’nin finansal liderlik alanında Çin karşısında geri düşme riskiyle karşı karşıya kalacağını ileri sürdü.