Solana, 100 doların üzerinde tutunarak 116 dolar direncini hedefliyor

Solana, aylar süren zayıf seyrin ardından yeniden toparlanma işaretleri vermeye başladı. Fiyatın son dönemde güç kazanması, alıcıların piyasaya dönüşünü desteklerken teknik göstergelerdeki iyileşme ve Solana odaklı yatırım ürünlerine artan ilgi de görünümü destekliyor. Solana, yüksek işlem hızı ve düşük maliyetli yapısıyla öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Teknik göstergelerde toparlanma öne çıktı

Günlük grafikte 50 günlük basit hareketli ortalamanın yukarı dönerek 100 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkması, teknik görünümde dikkat çeken bir gelişme oldu. Bu kesişim, yaz aylarındaki dip seviyelerden gelen sert toparlanmanın ardından oluştu ve yılın önceki bölümünde görülen düşüş yapısının zayıfladığına işaret etti.

Crypto Rover, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamalar arasındaki son kesişimin Solana için yapıcı bir teknik sinyal oluşturduğunu, fiyatın da bu süreçte önemli seviyeleri geri aldığını aktarıyor.

Analistlere göre fiyatın 100 doların üzerinde kalması ve 50 günlük ortalamanın 100 günlük ortalamaya göre yukarı eğilimini sürdürmesi halinde momentum korunabilir. Bu durumda 110 dolar ile 116 dolar bandına doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir.

Sıkışan fiyat yapısında 107 ile 109 dolar bölgesi izleniyor

Kısa vadede SOL, 104 ile 106 dolar aralığında sıkışan bir görünüm sergiliyor. Yükselen destek çizgisi ile alçalan direnç çizgisi arasında oluşan bu daralan yapı, yönlü ve daha sert bir fiyat hareketinin yaklaştığına işaret ediyor olabilir.

SatoshiOwl, 107 ile 109 dolar bölgesinin aşılması halinde 115 ile 116 dolar bandının sıradaki ana hedef olarak öne çıktığını değerlendiriyor.

Buna karşılık yukarı yönlü kırılımın gelmemesi halinde 100 ile 102 dolar bölgesi ilk destek alanı olarak takip ediliyor. 100 doların altına sarkılması, mevcut yapıyı zayıflatabilir ve daha derin bir geri çekilme riskini artırabilir.

Önceki birikim alanı ve ETF girişleri izleniyor

Solana, daha önce yaklaşık 70 ile 95 dolar arasında aylar süren bir taban oluşturdu. Bu bölge, tekrarlanan satışların karşılandığı bir alan olurken fiyat sonrasında bu bandın üst sınırını aşarak 100 doların üzerine yerleşti. Team LAMBO Charts, bu süreci dağıtımdan birikime ve ardından genişlemeye geçiş olarak tanımlıyor. 95 ile 100 dolar bölgesinin destek olarak korunması halinde 115 ile 120 dolar bandı yeniden gündemde kalabilir.

Kurumsal tarafta da dikkat çekici bir veri geldi. Solana spot ETF’leri geçen hafta 6,18 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu tutar Solana’nın toplam piyasa değerine kıyasla sınırlı kalsa da yönün pozitif olması, düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden SOL talebinin sürdüğünü gösterdi. Fiyatın 110 doların üzerine yerleşmesi ve ETF girişlerinin devam etmesi halinde 120 doların üzerindeki seviyeler daha güçlü biçimde izlenebilir.

Kısa vadeli görünümde 100 ile 103 dolar aralığının korunması belirleyici olmaya devam ediyor. SOL son 24 saatte yüzde 1,39 düşüşle 104 dolar seviyesinde işlem gördü. 110 doların aşılması halinde 115 ile 116 dolar bandı öne çıkarken, 120 doların üzerinde kalıcılık daha uzun vadede 130 ile 140 dolar bölgesini gündeme taşıyabilir. Aşağı yönlü senaryoda ise 100 doların kaybı 95 dolar desteğini yeniden öne çıkarabilir.