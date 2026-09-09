Solana, 10 ayın ilk aylık yükselişi sonrası 120 doları hedefliyor

Solana, uzun süren zayıf seyrin ardından daha güçlü bir teknik görünüme işaret eden sinyaller üretiyor. SOL fiyatı son 24 saatte yaklaşık %0,18 gerileyerek 103,47 dolar seviyesinde işlem görürken, aylık grafikte 10 ay sonra ilk kez yeşil mum oluştu. Bu görünüm tek başına kalıcı bir trend değişimini doğrulamasa da, satış baskısının hız kestiğine işaret ediyor.

Aylık göstergelerde toparlanma öne çıktı

Ash Crypto, aylık MACD göstergesinin yükseliş yönlü kesişime yaklaştığını, aylık RSI göstergesinin ise yaklaşık iki yıldır korunan düşen trend çizgisinin üzerine çıktığını aktarıyor. Bu iki gelişme, daha geniş zaman dilimindeki düşüş ivmesinin zayıflamaya başlamış olabileceğini gösteriyor.

Aylık MACD göstergesi yükseliş kesişimine yaklaşırken, RSI göstergesi iki yıllık düşen trend çizgisinin üzerine çıktı.

SOL’un 100 doların üzerinde tutunmayı sürdürmesi halinde bu teknik tablo daha fazla önem kazanabilir. Piyasada asıl odak şimdi 120 dolar ile 146,56 dolar aralığındaki direnç bölgesine çevrilmiş durumda.

Kısa vadede 97,70 dolar seviyesi kritik konumda

Günlük grafikte öne çıkan ilk önemli gelişme, 97,70 dolar direncinin aşılması oldu. Fiyatın 103 ile 105 dolar bandına yerleşmesiyle birlikte, daha önce direnç olarak çalışan bu bölge ilk önemli destek alanına dönüştü. Ucan Coin paylaşımında 120,23 doları sıradaki ana direnç olarak öne çıkarıyor.

120,23 doların üzerinde kalıcı bir hareket, daha yüksek tepe yapısını teyit edebilir ve 146,56 dolar seviyesini gündeme getirebilir.

97,70 doların korunması, mevcut kırılma yapısının geçerliliği açısından belirleyici görülüyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde kısa vadeli ivme zayıflayabilir ve 81,35 dolar yeniden önemli destek bölgesi olarak öne çıkabilir.

120 dolar üzeri senaryoda 146,56 dolar izleniyor

Teknik görünüm, fiyatın 100 dolar üzerinde taban oluşturmaya başlamasıyla daha yapıcı hale geldi. 120 dolar civarı günlük grafikte güçlü yatay direnç olarak izlenirken, bu seviyenin aşılması halinde 130 ile 140 dolar bandına doğru alan açılabileceği değerlendiriliyor. Ardından 146,56 dolar bir sonraki önemli hedef olarak öne çıkıyor.

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Temel verilerde tokenizasyon hacmi dikkat çekti

Teknik tabloya ek olarak, Solana ağının tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarındaki payı da dikkat çekiyor. Son bir yılda ağ üzerinde 14,7 milyar dolarlık tokenleştirilmiş varlık işlemi gerçekleşti. Bu tutar, bildirilen yaklaşık 46 milyar dolarlık RWA spot hacminin yaklaşık %32’sine karşılık geliyor.

Solana tarafından paylaşılan verilere göre Backpack iki ay içinde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık hisse işlemi üretti. BlackRock ve Securitize ise ağ üzerinde yaklaşık 993 milyon dolarlık kurumsal sabit getirili ihraç gerçekleştirdi. Bu veriler SOL fiyatını doğrudan belirlemese de, ağ kullanımındaki büyüme temel görünümü destekleyebilir.

Daha uzun vadeli grafikte ise 2023 diplerinden sonraki yükselişin ardından geniş bir bayrak formasyonu izlendiği değerlendiriliyor. CryptoCurb, bu yapının yukarı yönlü devam formasyonu olabileceğini öngörüyor. Buna karşın 1.000 dolar üzeri projeksiyonlar kısa vadeli bir hedef değil, yüksek belirsizlik içeren uzun vadeli bir senaryo olarak görülüyor.