Bitcoin’de büyük para temkinli davranıyor: Gözler iki kritik gelişmeye çevrildi

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden para çıkışı ikinci işlem gününde de devam ederken büyük yatırımcılar yeni alımlar konusunda temkinli davranıyor. Bitcoin balinalarının toplam varlıkları son bir haftada yaklaşık 5,23 milyon BTC seviyesinde sabit kaldı. Yatırımcıların odağında ABD’de açıklanacak tüketici enflasyonu verisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faiz kararı bulunuyor.

Bitcoin fonlarından çıkış sürerken Ethereum’a para girdi

Trader T verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 9 Eylül’de (dün) toplam 120,24 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Böylece fonlar üst üste ikinci işlem gününü de net para kaybıyla tamamladı. En büyük çıkış, 77,98 milyon dolarla Ark Invest’in ARKB fonunda görülürken BlackRock’ın IBIT fonundan 19,53 milyon dolar çekildi.

Farside Investors verileri, Grayscale’in GBTC fonunda da yaklaşık 27,2 milyon dolarlık çıkışa işaret etti. Buna karşılık Morgan Stanley’nin MSBT fonu, Trader T’ye göre 4,49 milyon dolar net giriş kaydetti.

Balinalar enflasyon verisi ve Fed kararını bekliyor

Kripto para analisti Ali Martinez’in 9 Eylül’de paylaştığı zincir üstü verilere göre Bitcoin balinalarının toplam varlıkları, son bir haftada yaklaşık 5,23 milyon BTC seviyesinde kaldı. Büyük yatırımcıların belirgin biçimde alıma veya satışa yönelmemesi, Bitcoin’in yüksek fiyat seviyelerindeki yatay seyriyle örtüşüyor.

Martinez, balinaların tutumunu şöyle özetledi:

“Bitcoin balinaları bekliyor.”

Analiste göre büyük yatırımcılar, bir sonraki hamlelerini belirlemeden önce ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunu ve FOMC toplantısını izliyor. Bu iki gelişme, Bitcoin ve genel kripto para piyasasının yönünü etkileyebilecek başlıca gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Bir balina alım hedefini aşağı çekti

TradingBeats’e göre Hyperliquid’de bir balina, 385,72 BTC’lik alım emrini 77.377 dolardan 76.377 dolara çekti. Yaklaşık 29,46 milyon dolarlık emir gerçekleşirse yatırımcının mevcut 78,31 BTC’lik uzun pozisyonu 464,03 BTC’ye ulaşacak. Bitcoin’in bu seviyeye inmesi için yaklaşık yüzde 2,5 gerilemesi gerekiyor.

Arkham’ın izlediği başka bir balina ise iki yıl önce Coinbase’den çektiği yaklaşık 461,5 milyon dolar değerindeki Bitcoin pozisyonunu tamamen kapatmış değil. Pozisyonun gerçekleşmemiş kârı Bitcoin’in zirvesinde yaklaşık 315 milyon dolara ulaşırken bu yılın temmuz ayındaki dipte yaklaşık 100 milyon dolar gerçekleşmemiş zarara dönüştü. Ağustostan bu yana Kraken’e yaklaşık 82 milyon dolar değerinde BTC aktaran adres, hâlen yaklaşık 418 milyon dolarlık Bitcoin tutuyor. Mevcut gerçekleşmemiş kârı ise yaklaşık 40 milyon dolar seviyesinde.

Bu hareketler, bazı büyük yatırımcıların daha düşük fiyatlardan alım fırsatı beklediğini, bazılarının ise sert kâr ve zarar dalgalanmalarına rağmen pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor. Bitcoin ETF’lerinden çıkışların sürdüğü bu dönemde, balinaların bir sonraki adımı açısından ABD enflasyon verisi ve Fed’in faiz kararı öne çıkıyor.