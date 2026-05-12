Bitcoin için Güney Kore’de büyük sermaye rotasyonu beklentisi

Güney Kore’nin dijital varlık piyasasında son dönemde yaşanan durgunluğun yakın bir zamanda büyük bir hareketlilikle sonuçlanabileceği iddia ediliyor. Bitwise şirketinde araştırmacı olarak görev yapan Jeff Park, yerel hisse senedi piyasalarındaki güçlü performans nedeniyle bireysel yatırımcıların henüz Bitcoin’e dönmediğini, ancak bunun yakında gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Teknoloji Hisselerinden Kriptoya Geçiş Gündemde

Park’a göre, Güney Koreli yatırımcıların şu anda SK Hynix, Samsung Electronics ve Hanmi Pharmaceutical gibi ülkenin önde gelen şirketlerinde yoğunlaşan sermayesi yakın bir gelecekte Bitcoin’e kayabilir. Bu şirketler, KOSPI endeksinin en güçlü hisseleri arasında yer alıyor ve son dönemin yapay zeka temelli yükselişlerinden önemli ölçüde yararlandı.

Samsung ve SK Hynix, küresel çapta yüksek bant genişlikli bellek ve yarı iletken teknolojilerinde lider olarak gösteriliyor. Özellikle bu iki şirket, 2025 ve 2026 yılında devam eden yapay zeka trendinden olumlu etkilendi. Hanmi ise Güney Kore’nin biyoteknoloji ve ilaç sektöründeki en büyük yerel temsilcileri arasında bulunuyor.

Bireysel yatırımcılar, bu hisselerdeki yüksek kazanç nedeniyle sermayesini burada tutarken, bir noktada hisse senedi piyasasında zirve algısı oluştuğunda pozisyonlarını kapatıp topluca Bitcoin’e yönelebilir. Park, bu gelişmenin piyasada önemli bir likidite hareketi yaratacağını dile getiriyor.

Kimchi Primi Ve Tarihsel Dinamikler

Güney Kore, kripto para dünyasında “Kimchi primi” olarak bilinen, Bitcoin’in küresel borsalara kıyasla yerel borsalarda genellikle yüzde 5 ile yüzde 15 arasında daha yüksek fiyatlardan işlem görmesiyle tanınıyor. Bu durum, ülkedeki yoğun talebin ve bireysel yatırımcı hacminin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bireysel yatırımcıların hızlı ve yüksek riskli al-sat stratejileri ile tanınması, piyasada ani fiyat hareketlerine yol açabiliyor. Park, gelecekteki bir sermaye dönüşünde bu yatırımcıların Bitcoin’e dönmesinin, sadece ülke içi piyasada değil, küresel kripto para piyasasında da etkilerinin hissedilebileceğini savunuyor.

Regülasyon Ve Piyasa Baskıları

Güney Kore hükümeti son dönemde dijital varlık endüstrisi üzerindeki denetimi artırmış durumda. Yüzde 22 oranındaki sermaye kazancı vergisi ve raporlama zorunluluklarındaki sıkılaşma, piyasa üzerinde baskı yaratıyor. Ayrıca, son zamanlarda yaşanan Bithumb borsası krizinin ardından sektörün toparlanma süreci devam ediyor.

Bir noktada Güney Koreli bireysel yatırımcıların SK Hynix, Samsung ve Hanmi gibi hisselerden çıkıp Bitcoin’e yönelmesinin sadece zaman meselesi olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, eğer Bitcoin uzun vadede KOSPI endeksinin önde gelen teknoloji devlerinden daha iyi performans göstermeye başlarsa, piyasada beklenen kitlesel sermaye geçişi yaşanabilir ve bu durum küresel düzeyde de yeni bir likidite dalgası başlatabilir.