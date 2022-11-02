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Yatırımcılar Dikkat! İki Kıdemli Analistten Bitcoin’de Benzer Uyarı!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) hakkında görüşlerini paylaşan iki farklı analist benzer açıklamalarda bulundu!
20:32
2 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fed faiz kararının açıklanmasın kısa süre kala kripto para piyasalarında ki belirsizlik etkisini arttırıyor. Yaşanan tedirginlik lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve genel piyasa bazı aşırı alım satım işlemleri hazırlığında olabilir.

Bitcoin’de Yükseliş İvmesi

Bitcoin’in fiyatı 17 Ekim tarihinde 20.000 dolarlık psikolojik direncin üzerine çıkmasının ardından 20.400 dolar aralığında işlem görüyor. Hızlı bir yükselişin ardından, fiyatlar 29 Ekim tarihinde görülen 21.085 dolarlık zirvenin üzerine çıkmak için mücadele ediyor. Ayrıca yeni bir ay başlangıcı ve yıl sonu yaklaşırken, analistler bir kripto para piyasasının dibinin oluşup oluşmadığına dair görüşlerini paylaştı.

IncomeSharks takma adıyla bilinen kıdemli kripto para analisti Twitter üzerinden 342.600 takipçisine, Bitcoin’in bu hafta içerisinde bir düşüş trendi kırılması ve son bir yükseliş trendi görebileceğini ileri sürdü. Analist BTC/USDT paritesinin dört saatlik grafikte, Bitcoin fiyatının çift tepe formasyonuna ulaştığını ve kısa vadeli bir fiyat düşüşü olarak 20.000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti. Ayrıca analist yaşanan düşüşün ardından Bitcoin’in fiyatının 22.400 dolara kadar da yükselebileceğini iddia etti.

Hareket Başlangıcı BTC

Kripto para piyasalarının bir diğer tanınan analisti Will Clemente, Bitcoin’in 90 günlük gerçekleşen volatilitesinin rekor düşük seviyelerde olduğunu ve volatilitenin yaşanan durgunluğun fiyatı yukarı yönlü bir itici güç olabileceğini de belirtti. Kısa vadede yukarı yönlü bir yükseliş kaydeden olası bir BTC fiyat hareketi, diğer kripto para birimlerinin ivme kazanmasını tetikleyerek kripto para piyasasının lehine hareket edebilir.

Öte yandan bazı analistler bir piyasa dibinin elde edildiği görüşündeyken, bazıları ise BTC ve kripto piyasa değerinin başka bir düşüş yaşayabileceğine inandığını ifade ediyor. Kıdemli analist CryptoCapo, ileriye dönük Bitcoin fiyatı için 14.000 dolarlık bir hedef belirledi. BTC/USD paritesinin 21.000 dolara yükselebileceğini ardından iki saatlik bir grafikte bitiş köşegeni yapabileceğini ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarının devamında ise lider kripto para biriminin düşüşü onaylaması halinde ana hedefinin 14.000 dolar seviyeleri olduğunu belirtti.

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