Kayıt Banner
Kripto Para

Aave 71 milyon dolarlık ETH transferi için Arbitrum oylaması başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aave 71 milyon dolarlık ETH için Arbitrum topluluğunda kritik transfer oylaması başlattı.
  • 🟢 Mahkeme kararı ile güvence altına alınan ETH, Aave tarafına geçebilir ancak kullanım yasal kısıtlamalara tabi olacak.
  • 💥 $ETH ’de tartışma DeFi mağdurları ile terör tazminatı alacaklıları arasında.
  • 🧑‍⚖️ Ama asıl mesele, saldırının Kuzey Kore’ye atfedilmiş olmasının yasal olarak henüz kanıtlanmamış olması.
COINTURK
COINTURK

Aave ve geçen ay gerçekleşen Kelp DAO saldırısından etkilenen diğer paydaşlar, 71 milyon dolar değerindeki tartışmalı etherin (ETH) Aave’nin kontrolündeki bir adrese aktarılması için Arbitrum üzerinden bağlayıcı bir yönetim oylamasını başlattı. Bu yeni oylama adımı, protokolün zincir üstü yönetim mekanizmasını kullanarak varlıkların taşınması konusunda resmi bir karar alınmasını hedefliyor.

İçindekiler
1 Kritik Arbitrum oylaması ve mahkeme kararı
2 Kuzey Kore bağlantılı iddialar ve hukuki çekişme
3 DeFi kullanıcıları ve alacaklılar arasında çekişme

Kritik Arbitrum oylaması ve mahkeme kararı

Konstitüsyonel Arbitrum İyileştirme Önerisi olarak adlandırılan bu süreç, Arbitrum topluluğu içinde önemli kararların alınmasını sağlayan resmi bir yönetim aracı olarak öne çıkıyor. Bu önerinin değiştirilen hali, Yargıç Margaret Garnett’in son mahkeme kararını temel alıyor. Söz konusu mahkeme kararı, tartışmalı etherin mevcut dondurulmuş hesaptan Aave’nin kontrolündeki bir cüzdana aktarılması için Arbitrum DAO’nun zincir üzerinde oylama düzenlemesine izin veriyor. Ancak, varlıkların transferinde, Kuzey Kore ile bağlantılı olduğu iddia edilen terör tazminatı davalarının talepleri göz önünde bulundurulacak.

Oylama kabul edilirse, Arbitrum Güvenlik Konseyi tarafından dondurulan 30.765 ETH, mahkeme kararının gerektirdiği şekilde Aave’nin kontrolündeki adrese taşınacak. Ancak bu varlıklar, mahkeme kararı izin vermedikçe serbestçe kullanılamayacak ya da transfer edilemeyecek. Yani Aave, fonlar üzerinde serbest tasarruf hakkına sahip olmayacak ve aktarım üzerinde katı yasal kısıtlamalar devam edecek.

Kuzey Kore bağlantılı iddialar ve hukuki çekişme

Dondurulmuş varlıklar üzerindeki hukuki mücadele, blockchain analiz şirketlerinin olaydan Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group’u sorumlu göstermesinden sonra farklı bir boyuta taşındı. Ancak bu atıf, Arbitrum’un yönetim süreci veya yürütülen mahkeme davaları kapsamında henüz resmi olarak kanıtlanmış ya da yasal olarak tanınmış değil. Yani, bu tür değerlendirmeler henüz yalnızca dış analiz ve kriminal araştırma şirketlerinin raporlarına dayanıyor.

Yapılan teknik araştırmalarda saldırının Kuzey Kore ile bağı olduğu öne sürülse de, bu iddia henüz yasal olarak kabul görmüş bir bulgu niteliği taşımıyor.

Buna rağmen, yaklaşık 877 milyon dolar tutarında ödenmemiş ABD terör tazminatları hakkında icra yetkisi talep eden aileleri temsil eden avukatlar, eğer bu varlıkların Kuzey Kore’ye ait olduğu yasal olarak tespit edilirse, fonların mahkeme ödemelerine kaynak olarak kullanılabileceğini savunuyor. Bu iddia, saldırıdan zarar gören kullanıcılar kadar anlam ifade eden bir senaryo oluşturuyor.

DeFi kullanıcıları ve alacaklılar arasında çekişme

Aave tarafında ise ETH’nin, saldırıdan zarar gören kullanıcılara ait olduğu; saldırganların geçici olarak kontrolü ele geçirmiş olmalarının fonların mülkiyetini değiştirmediği ifade ediliyor. Böylece süreç, elde edilen fonların merkeziyetsiz finans kullanıcıları ile terör tazminatı talep eden alacaklılar arasında nasıl paylaşılacağına yönelik karmaşık bir tartışmaya evrildi.

Aave, merkeziyetsiz finans sektöründe borç verme uygulamalarıyla tanınıyor ve geniş kullanıcı kitlesine sahip. Kelp DAO saldırısı sonrası ortaya çıkan bu yasal çekişme, hem sektörde varlık yönetimi hem de uluslararası hukuk açısından örnek teşkil edebilecek sonuçlar doğurabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

QCP Analistlerinin 11 Mayıs haftası kripto para tahminleri

Trump markalı telefon projesinde 60 milyon dolar iade belirsizliği TRUMP token’da %97 değer kaybı

11 Mayıs piyasalar ve kripto paralar son durum

Bitcoin ilk çeyrekte %23 geriledi MicroStrategy 12,54 milyar dolar zarar açıkladı

MARA Holdings ilk çeyrekte gelir ve kârda düşüş beklentisiyle yapay zekaya geçiş adımlarını hızlandırıyor

Bitcoin madenciliğinde 7 büyük havuz Stratum V2’ye geçiş için el sıkıştı

XRP 1,50 dolar sınırında dirençle karşılaştı yükselişi sürüyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum Glamsterdam için 200 milyon gas limit hedefledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum Glamsterdam için 200 milyon gas limit hedefledi
Ethereum (ETH)
Binance AI araçlarıyla 10,53 milyar dolarlık kaybı önledi
BINANCE
Senato 309 sayfalık CLARITY Act taslağını yayımladı
Kripto Para Hukuku
Spot SOL ETF’lerinde yılın en yüksek haftalık girişleriyle $120 hedefi gündeme geldi
Solana (SOL)
Solana ETF’lerinde haftalık net girişler 39,23 milyon dolara yükseldi SOL 120 dolar direncine yaklaştı
Solana (SOL)
Lost your password?