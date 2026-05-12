Ethereum Glamsterdam için 200 milyon gas limit hedefledi

Ethereum Foundation, Ethereum ağının bir sonraki büyük yükseltmesi olan Glamsterdam için birkaç önemli aşamanın tamamlandığını açıkladı. Vakıf ayrıca Protokol ekibi için Will Corcoran, Kev Wedderburn ve Fredrik’i yeni liderler olarak duyurdu.

Glamsterdam için ana hedef netleşti

Ethereum Foundation tarafından pazartesi günü yayımlanan blog yazısına göre ekip, Glamsterdam sonrası dönem için 200 milyon gas limit tabanını güvenilir bir hedef olarak belirledi. Bu seviye, ağın mevcut yaklaşık 60 milyon gas limitine kıyasla ciddi bir kapasite artışına işaret ediyor.

Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin protokol geliştirme, araştırma, istemci koordinasyonu ve uzun vadeli yol haritası üzerinde çalışan temel yapılardan biri olarak biliniyor. Vakıf, özellikle ağın ölçeklenmesi, güvenliği ve merkeziyetsiz yapısının korunması için teknik ekipler ve geliştiriciler arasında koordinasyon sağlıyor.

Ethereum Foundation, kısa vadeli önceliğin Glamsterdam yükseltmesini hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Glamsterdam yükseltmesinin başlangıçta haziran ayında devreye alınması planlanıyordu. Ancak son bilgiler, güncellemenin 2026’nın üçüncü çeyreğinde gerçekleşmesinin daha olası hale geldiğini gösteriyor.

Blok üretimi ve veri saklama yapısı değişiyor

Glamsterdam, Ethereum’un ana katmanını ölçeklendirmeye odaklanıyor. Yükseltme, ağın işlemleri işleme ve büyüyen veri tabanını yönetme biçimini yeniden düzenleyerek blokların nasıl oluşturulduğu ve doğrulandığı konusunda temel değişiklikler getirecek.

Ethereum Foundation ayrıca enshrined Proposer Builder Separation sisteminin istikrara kavuştuğunu doğruladı. ePBS olarak bilinen bu yapı, doğrulayıcıların blok oluşturma görevlerini uzmanlaşmış geliştirici yapılara devretmesine imkan tanıyor ve bu ayrımı doğrudan Ethereum kurallarına dahil etmeyi amaçlıyor.

EIP 8037 de tamamlanan başlıklar arasında yer aldı. Bu öneri, veri saklama maliyetlerini daha akıllı şekilde fiyatlandırmayı hedefliyor ve artan blok gas limitleri altında ağın durum verisinin kontrolsüz şekilde büyümesini sınırlamaya çalışıyor.

Protokol ekibinde liderlik değişimi başladı

Ethereum Foundation, Protokol kümesi için liderlik geçişinin başladığını da bildirdi. Will Corcoran, Kev Wedderburn ve Fredrik yeni liderler olarak göreve gelirken, Ethereum geliştiricileri Barnabe Monnot ve Tim Beiko vakıftan ayrılıyor. Alex Stokes ise izin dönemine geçecek.

Corcoran, X üzerinden yaptığı paylaşımda Protokol kümesi için yeni bir dönemin başladığını, ekibin Glamsterdam, Hegota ve Strawmap üzerinde çalışmayı sürdüreceğini belirtti. Strawmap, Ethereum’un kuantum tehditlerine hazırlık dahil uzun vadeli teknik yol haritasının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.