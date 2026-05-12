Kayıt Banner
BINANCE

Binance AI araçlarıyla 10,53 milyar dolarlık kaybı önledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Binance, AI güvenlik araçlarıyla 10,53 milyar dolarlık kullanıcı fonu kaybını önledi.
  • Borsa, 15 ayda 5,4 milyondan fazla kullanıcıyı dolandırıcılık girişimlerine karşı korudu.
  • 2026’nın ilk çeyreğinde 22,9 milyon sahte işlem ve kimlik avı girişimi durduruldu.
  • ⚠️ En önemli nokta, $BNB ekosistemi dahil büyük platformlarda güvenlik yarışının artık AI hızına bağlı olması.
COINTURK
COINTURK

Kripto para borsası Binance, yapay zeka tabanlı güvenlik araçlarının 2025 ile Mart 2026 arasındaki dönemde dolandırıcılık ve kötü niyetli işlemlerden kaynaklanabilecek 10,53 milyar dolarlık kullanıcı fonu kaybını önlediğini açıkladı.

İçindekiler
1 5,4 milyondan fazla kullanıcı korundu
2 2026’nın ilk çeyreğinde 22,9 milyon girişim durduruldu
3 Deepfake ve sahte kimliklere karşı yeni önlemler

5,4 milyondan fazla kullanıcı korundu

Binance tarafından pazartesi günü yayımlanan blog yazısına göre borsa, 2025’in ilk çeyreğinden 2026’nın ilk çeyreğine kadar geçen süreçte 5,4 milyondan fazla kullanıcıyı dolandırıcılık girişimlerine karşı korudu. Şirket bu dönemde 24’ten fazla yapay zeka odaklı girişimi ve 100’den fazla modeli devreye aldı.

Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot işlem, vadeli işlem, saklama, ödeme ve Web3 odaklı hizmetler sunuyor. Platform, yüksek kullanıcı hacmi nedeniyle hem bireysel yatırımcıları hem de kurumsal aktörleri hedef alan siber saldırı girişimlerinde sıkça gündeme geliyor.

Binance, yapay zeka destekli dolandırıcılık ve güvenlik açıklarının hızlandığını, eskiden teknik uzmanlık gerektiren saldırıların artık çok düşük maliyetle ve büyük ölçekte yapılabildiğini belirtti.

2026’nın ilk çeyreğinde 22,9 milyon girişim durduruldu

Borsa, yalnızca 2026’nın ilk çeyreğinde 22,9 milyon dolandırıcılık ve kimlik avı girişimini engellediğini açıkladı. Bu süreçte 1,98 milyar dolarlık kullanıcı fonunun korunması sağlandı.

Şirketin verilerine göre Mart 2026’ya kadar geçen 15 aylık dönemde 36.000 kötü niyetli adres kara listeye alındı. Binance, bu sonucu yapay zeka sistemlerinin güvenlik protokollerine entegre edilmesiyle ilişkilendirdi.

Kripto para sektöründe saldırı yöntemleri giderek daha karmaşık hale gelirken, organize tehdit grupları da yapay zekadan daha fazla yararlanıyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun nisan ayında paylaştığı verilere göre ABD vatandaşları kripto bağlantılı dolandırıcılıklar nedeniyle 11 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

Deepfake ve sahte kimliklere karşı yeni önlemler

Binance, sahte ödeme kanıtlarını tespit etmek için bilgisayarlı görü teknolojisini kullandığını aktardı. Borsa ayrıca gerçek zamanlı dil analiziyle dolandırıcılık kalıplarını saptamaya çalışıyor.

Kimlik doğrulama tarafında da yapay zeka sistemleri devreye alındı. Şirket, daha gelişmiş deepfake içerikler ve sentetik kimliklerle mücadele etmek için bu teknolojileri doğrulama süreçlerine entegre ettiğini belirtti.

Binance’e göre yapay zeka destekli karar mekanizmaları artık dolandırıcılık kontrollerinin %57’sinde kullanılıyor. Şirket, bu yaklaşımın kart bağlantılı dolandırıcılık oranlarında sektör ortalamalarına kıyasla %60 ile %70 arasında düşüş sağladığını bildirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Binance 3 Nisan temizliği, delist ve parite duyuruları

Binance, piyasa yapıcılar için yeni kurallarını açıkladı

Sıcak Gelişme: Binance Borsaya Çıkarma Yapıyor, Trilyon Dolarlık Devler Listeleniyor

Binance Bazı Tokenler için BNB Smart Chain Desteğini Sonlandırıyor

Son Dakika: Binance 16 Mart Altcoin Listeleme Duyurusu

30’u Aşkın Altcoin Binance Delist Duyurusunu Bekliyor, İşte Tam Liste

Sıcak Gelişme: Binance 7 Altcoin İçin İşlemleri Sonlandırıyor (ALGO, SAND ve Diğerleri)

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Senato 309 sayfalık CLARITY Act taslağını yayımladı
Bir Sonraki Yazı Ethereum Glamsterdam için 200 milyon gas limit hedefledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Aave 71 milyon dolarlık ETH transferi için Arbitrum oylaması başlattı
Kripto Para
Ethereum Glamsterdam için 200 milyon gas limit hedefledi
Ethereum (ETH)
Senato 309 sayfalık CLARITY Act taslağını yayımladı
Kripto Para Hukuku
Spot SOL ETF’lerinde yılın en yüksek haftalık girişleriyle $120 hedefi gündeme geldi
Solana (SOL)
Solana ETF’lerinde haftalık net girişler 39,23 milyon dolara yükseldi SOL 120 dolar direncine yaklaştı
Solana (SOL)
Lost your password?