Binance AI araçlarıyla 10,53 milyar dolarlık kaybı önledi

Kripto para borsası Binance, yapay zeka tabanlı güvenlik araçlarının 2025 ile Mart 2026 arasındaki dönemde dolandırıcılık ve kötü niyetli işlemlerden kaynaklanabilecek 10,53 milyar dolarlık kullanıcı fonu kaybını önlediğini açıkladı.

5,4 milyondan fazla kullanıcı korundu

Binance tarafından pazartesi günü yayımlanan blog yazısına göre borsa, 2025’in ilk çeyreğinden 2026’nın ilk çeyreğine kadar geçen süreçte 5,4 milyondan fazla kullanıcıyı dolandırıcılık girişimlerine karşı korudu. Şirket bu dönemde 24’ten fazla yapay zeka odaklı girişimi ve 100’den fazla modeli devreye aldı.

Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot işlem, vadeli işlem, saklama, ödeme ve Web3 odaklı hizmetler sunuyor. Platform, yüksek kullanıcı hacmi nedeniyle hem bireysel yatırımcıları hem de kurumsal aktörleri hedef alan siber saldırı girişimlerinde sıkça gündeme geliyor.

Binance, yapay zeka destekli dolandırıcılık ve güvenlik açıklarının hızlandığını, eskiden teknik uzmanlık gerektiren saldırıların artık çok düşük maliyetle ve büyük ölçekte yapılabildiğini belirtti.

2026’nın ilk çeyreğinde 22,9 milyon girişim durduruldu

Borsa, yalnızca 2026’nın ilk çeyreğinde 22,9 milyon dolandırıcılık ve kimlik avı girişimini engellediğini açıkladı. Bu süreçte 1,98 milyar dolarlık kullanıcı fonunun korunması sağlandı.

Şirketin verilerine göre Mart 2026’ya kadar geçen 15 aylık dönemde 36.000 kötü niyetli adres kara listeye alındı. Binance, bu sonucu yapay zeka sistemlerinin güvenlik protokollerine entegre edilmesiyle ilişkilendirdi.

Kripto para sektöründe saldırı yöntemleri giderek daha karmaşık hale gelirken, organize tehdit grupları da yapay zekadan daha fazla yararlanıyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun nisan ayında paylaştığı verilere göre ABD vatandaşları kripto bağlantılı dolandırıcılıklar nedeniyle 11 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

Deepfake ve sahte kimliklere karşı yeni önlemler

Binance, sahte ödeme kanıtlarını tespit etmek için bilgisayarlı görü teknolojisini kullandığını aktardı. Borsa ayrıca gerçek zamanlı dil analiziyle dolandırıcılık kalıplarını saptamaya çalışıyor.

Kimlik doğrulama tarafında da yapay zeka sistemleri devreye alındı. Şirket, daha gelişmiş deepfake içerikler ve sentetik kimliklerle mücadele etmek için bu teknolojileri doğrulama süreçlerine entegre ettiğini belirtti.

Binance’e göre yapay zeka destekli karar mekanizmaları artık dolandırıcılık kontrollerinin %57’sinde kullanılıyor. Şirket, bu yaklaşımın kart bağlantılı dolandırıcılık oranlarında sektör ortalamalarına kıyasla %60 ile %70 arasında düşüş sağladığını bildirdi.