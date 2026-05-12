Kripto Para Hukuku

Senato 309 sayfalık CLARITY Act taslağını yayımladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 ABD Senatosu, dijital varlık piyasası için 309 sayfalık CLARITY Act taslağını yayımladı.
  • Taslak, stablecoin getirileri ve DeFi geliştiricileri için yasal koruma başlıklarını öne çıkarıyor.
  • ⚠️ En önemli nokta, $BTC ve kripto piyasası için nihai kararın Demokrat desteğine bağlı olması.
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, dijital varlıklar için piyasa yapısını belirlemeyi amaçlayan CLARITY Act tasarısının yeni taslağını yayımladı. CryptoAmerica sunucusu Eleanor Terrett’in aktardığına göre komite, ocak ayından bu yana hazırladığı 309 sayfalık metni 12 Mayıs’ta kamuoyuyla paylaştı.

İçindekiler
1 Taslak 14 Mayıs oturumu öncesi gündeme geldi
2 Stablecoin getirileri tartışma yaratıyor
3 DeFi geliştiricileri için yasal koruma

Taslak 14 Mayıs oturumu öncesi gündeme geldi

Komite, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan düzenleme oturumu öncesinde milletvekillerinden değişiklik önerilerini bir sonraki iş gününün kapanışına kadar kabul edecek. Bu süreç, tasarının nihai haline yaklaşmadan önce siyasi pazarlıkların hızlanabileceğine işaret ediyor.

CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurumlar tarafından ve hangi kurallarla denetleneceğini netleştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir piyasa yapısı tasarısıdır. Metin, kripto varlıklar, DeFi uygulamaları ve stablecoin modelleri açısından sektörün uzun süredir beklediği düzenleyici çerçeveyi oluşturmayı amaçlıyor.

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, tasarının tüketicileri korumayı, finansal suçlarla mücadeleyi güçlendirmeyi ve ABD’yi finansal inovasyonun merkezinde tutmayı hedeflediğini vurguladı.

Stablecoin getirileri tartışma yaratıyor

Yeni taslak, sektörle daha önce paylaşılan versiyona büyük ölçüde benziyor. Buna karşın stablecoin getiri veya faiz benzeri ödül yapılarıyla ilgili tartışmalı hüküm metinde korunuyor. Bu madde, bankacılık sektörü ile kripto şirketleri arasındaki gerilimin ana başlıklarından biri haline geldi.

Bazı finans kuruluşları stablecoin ödül programlarına sınırlama getirilmesini isterken, kripto sektörü son aşamada yoğun bir lobi faaliyeti yürütüyor. Tartışmanın merkezinde, stablecoin sağlayıcılarının kullanıcılara getiri sunmasının geleneksel mevduat sistemiyle nasıl rekabet edeceği yer alıyor.

Taslak aynı zamanda tüketici korumalarını artırmayı ve yasa dışı finansmanla mücadele kapasitesini genişletmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerinin kara para aklama soruşturmalarındaki yetkilerini büyütebilecek bazı ek düzenlemeler de değerlendiriliyor.

DeFi geliştiricileri için yasal koruma

Metinde, Blockchain Regulatory Certainty Act benzeri hükümler de bulunuyor. Buna göre kullanıcı fonları üzerinde doğrudan kontrol sahibi olmayan geliştiricilerin para transferi hizmeti sağlayıcısı gibi değerlendirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu düzenleme, DeFi geliştiricileri açısından önemli bir güvence olarak görülüyor. Sektör temsilcileri uzun süredir, yalnızca yazılım geliştiren veya protokol altyapısına katkı sunan kişilerin finansal aracı gibi sorumlu tutulmaması gerektiğini savunuyordu.

Tasarının yasalaşıp yasalaşmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Son metinde kamu görevlilerinin kripto bağlantılı çıkar çatışmalarına yönelik özel bir hüküm yer almıyor. Demokratlar bu konuda açık bir düzenleme olmadan tasarıya destek vermekte zorlanabileceklerini belirtirken, Beyaz Saray belirli bir kişiyi hedef alan kurallara karşı çıkıyor.

Komiteden geçmesi halinde tasarının Senato Tarım Komitesi versiyonuyla uyumlu hale getirilmesi gerekecek. Genel kurul oylamasında nihai kabul için en az 60 oy gerekiyor. Bu nedenle bazı Demokrat senatörlerin desteği, CLARITY Act’in ilerleyebilmesi için kritik önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
