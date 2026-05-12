Spot SOL ETF’lerinde yılın en yüksek haftalık girişleriyle $120 hedefi gündeme geldi

Solana tabanlı spot ETF’ler, şubat ayından bu yana en güçlü para giriş serisini yaşadı. Son yedi günde spot Solana ETF’lerine 39 milyon doların üzerinde net giriş oldu. Bu dönemde vadeli işlemlerdeki açık pozisyonlar da artış gösterirken hem geleneksel hem de kripto yatırımcılarının Solana’nın yükselme ihtimali üzerine pozisyon aldığı görüldü.

ETF’lere yoğun talep, Solana fiyatına ivme kazandırdı

Piyasada dikkat çeken gelişmelerin başında, spot Solana ETF’lerinde artan kurumsal ilgi geliyor. Analistlere göre son dönemde ETF’lere düzenli girişler olması, büyük yatırımcıların Solana’ya olan bakışını olumlu etkiliyor. Özellikle Bitwise tarafından yönetilen BSOL ETF’sine geçtiğimiz hafta 36 milyon dolarlık yeni para girişi olurken, Fidelity’nin işlettiği FSOL ETF’si de 1,8 milyon doların üzerinde yeni birikim topladı.

BSOL ETF’si, piyasaya sürüldüğünden bu yana 861 milyon doların üstünde giriş çekti; bu rakam, piyasadaki mevcut spot Solana ETF girişlerinin yüzde 81’inden fazlasına denk geliyor. Toplamda spot SOL ETF’lerindeki girişler ise 1,06 milyar dolara ulaştı. Diğer yandan vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarı 4,94 milyar dolardan 6,4 milyar dolara çıkarak, türev piyasalarında da artan ilgiyi gösterdi.

CryptoAppsy verilerine göre, Solana’nın kendi kripto parası SOL, son yedi günde yaklaşık yüzde 15 değer kazanarak 97 dolar seviyesine yükseldi. Artan ETF girişleri, türev piyasalarda daha fazla alım yönlü pozisyon açılması ve teknik göstergelerdeki iyileşmelerin, fiyat hareketine güç kattığı değerlendiriliyor.

Analist görüşlerine göre, ETF girişlerinde devam eden ivme ve vadeli işlemlerdeki hacim artışı, yatırımcının Solana’yı uzun vadede daha fazla tercih etmeye başladığı yönünde okunuyor.

Son beş gün içinde spot hacimlerdeki alım ile satım farkı yaklaşık 163 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Vadeli tarafta da bu fark 5 Mayıs’tan itibaren artışa geçerek 593,6 milyon dolara çıktı. Finansman oranının yüzde 0,065 civarında olumlu kalması, yatırımcıların kaldıraçlı uzun pozisyonlarda kaldığını gösteriyor.

Teknik göstergeler $120 seviyesine işaret ediyor

Teknik analistler, yüksek zaman dilimli grafiklerde ‘çift taban’ yapısı oluştuğuna dikkat çekiyor. Bu formasyon, uzun düşüş dönemlerinden sonra güçlü bir toparlanma sinyali olarak yorumlanıyor. Eğer bu kırılım kuvvetli devam ederse, fiyatın 120 dolar bölgesine doğru hareket etme potansiyeli bulunduğu aktarılıyor.

Öte yandan Solana kısa süre önce ilk defa 100 günlük üssel hareketli ortalamasını yukarı kırdı; bu gelişmenin Ekim 2025’ten beri ilk kez yaşandığı belirtiliyor. Piyasanın genelinde, teknik göstergelerdeki bu iyileşme alım ilgisinin geri dönebileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Analistlerin tespitine göre 95 ile 120 dolar arasındaki bölgede belirgin bir direnç görülmüyor. Eğer alım baskısı devam ederse, fiyat hareketinin hızlanabileceği öngörülüyor. Ancak son 24 saatte spot işlemler ile hacimlerde yatay seyir gözlendi; bu, yatırımcıların yeni bir yükseliş için net bir onay beklediği şeklinde açıklanıyor.

Bitcoin karşısında güçlenme ve kritik destek bölgeleri

Bazı piyasa uzmanları, Solana’nın son dönemde Bitcoin’e karşı kazandığı ivmenin fiyatı yukarı taşıyabileceğini ifade ediyor. Kripto analisti BATMAN, SOL/BTC paritesinde 231 gün süren düşüş trendinin sona erdiğine dikkat çekti. Analiste göre bu kırılım, Solana’nın göreli gücünde belirgin bir artışa işaret ediyor.

Eğer Solana kısa vadede bir gerileme yaşarsa, 89 ile 91 dolar arasındaki bölge en yakın destek alanı olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde tutunması durumunda, yükseliş eğiliminin devam etmesi mümkün görünüyor. Ayrıca ETF kanalıyla artan kurumsal ilgi, Solana’nın piyasa yapısında güçlü bir destek olarak öne çıkmaya başladı.