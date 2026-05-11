Solana ETF’lerinde haftalık net girişler 39,23 milyon dolara yükseldi SOL 120 dolar direncine yaklaştı

Solana fiyatı, son haftada %15’e varan bir yükseliş kaydederek 97 dolara ulaştı. Aynı dönemde, spot Solana ETF’leri Şubat ayından bu yana en güçlü haftalık performansını gösterdi. Toplamda 39,23 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. ETF piyasasındaki bu hareketlilik, vadeli işlemlerde de kayda değer bir pozisyon artışını beraberinde getirdi. Mayıs ayında Solana vadeli işlem açık pozisyonları 1,5 milyar dolar birden arttı. Bu durum, yatırımcıların türev piyasalarında daha agresif pozisyon aldığını ortaya koyuyor.

ETF Akışlarında Belirgin Artış

Geçen hafta Solana ETF’leri içinde en fazla sermaye akışını Bitwise tarafından sunulan BSOL ETF’i sağladı. Sadece bu fon, haftalık bazda 36 milyon dolarlık net giriş elde etti. Fidelity’nin FSOL fonuna da 1,8 milyon dolar eklendi. BSOL ETF’nin toplamda 861 milyon dolarlık hacme ulaşması dikkat çekiyor. Bu rakam, tüm Solana ETF’lerine yapılan toplam girişlerin yüzde 81’ine karşılık geliyor; piyasadaki tüm spot Solana ETF’lerinin birleşik hacmi ise 1,06 milyar dolar seviyesine ulaştı.

ETF’lerde artan ilgi, vadeli işlemler tarafına da yansıdı. Açık pozisyonlar 1 Mayıs’ta 4,94 milyar dolardan 6,4 milyar dolara ulaşarak iki hafta içinde yüzde 29,5’lik bir artış gösterdi. Trade hacimlerindeki bu sıçrama, alıcıların piyasada daha fazla risk almaya başladığına işaret ediyor. Spot piyasada biriken kümülatif işlem hacmi de CVD verileriyle birlikte 5 gün içinde 163 milyon dolardan yaklaşık 250 milyon dolara çıktı.

Teknik Göstergeler ve Fiyat Oynaklığı

Solana’da hem spot hem vadeli piyasalarda gözlenen hacim artışı ve fiyat hareketleri, teknik olarak bazı önemli sinyaller üretiyor. Geçtiğimiz hafta SOL fiyatı 100 günlük üstel hareketli ortalamasının üzerine çıkarak son sekiz ayın en yüksek teknik seviyesine yükseldi. Bu teknik görünüm, ETF’lere olan ilgiyle birleşince yükseliş beklentisini güçlendiriyor.

Solana’da 95 dolar seviyesi etrafında “Adam ve Eve” formasyonu oluşuyor. Eğer fiyat bu direnci kırıp üzerinde kalıcı olursa, teknik olarak 120 dolar hedefi gündeme gelebilir.

Vadeli işlemler piyasasında finansman oranı yüzde 0,065 seviyesinde seyretti. Bu da yatırımcıların uzun (long) pozisyonları korumak için prim ödemeye devam ettiğini gösteriyor. Ancak spot ve hacim değerlerinde son 24 saatte bir miktar yataylaşma gözlenmekte.

Analistlerin Yorumları ve Direnç Bölgeleri

Teknik analiz yorumlarına göre, Solana fiyatında 95 dolar direnci kritik önemde bulunuyor. Orta vadede bu seviye aşılırsa, yeni hedefin 120 dolar olması öngörülüyor. Grafiklerde oluşan Adam ve Eve formasyonunun yanında, 100 günlük hareketli ortalamanın da aşılması yükseliş eğilimine ek destek sunuyor. Öte yandan, şubat ayında yaşanan yüzde 42’lik sert düşüşten sonra, 95 ile 120 dolar arası bölgede önemli bir direnç kalmadığı vurgulanıyor.

Kripto analisti BATMAN, Solana’nın Bitcoin karşısında SOL/BTC paritesinde 231 günlük düşüş trendini kırdığını belirtti. Analiste göre, 89-91 dolar aralığı artık kısa vadeli ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor ve fiyat bu seviyenin üzerinde kaldıkça yeni yükselişlerin önü açık olabilir.

Piyasa uzmanları, hacim artışının ve teknik göstergelerin bir araya gelmesinin Solana üzerindeki alıcı baskısını giderek artırdığını aktarıyor. Önümüzdeki günlerde günlük kapanışlar ve fiyat konsolidasyonu özellikle 95 dolar üzerinde gerçekleşirse, teknik hedefin 120 dolar olacağı belirtiliyor.

Spot ve türev alımlarındaki bu ivme, yatırımcıların Solana’ya olan güveninde ve piyasaya yeni sermaye girişlerinde artışa işaret ediyor.