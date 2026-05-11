Strategy 535 Bitcoin aldı, toplam varlığı 818.869 BTC’ye çıktı

ABD merkezli yazılım şirketi Strategy, önceki adıyla MicroStrategy, son bir hafta içinde Bitcoin alımlarına hız verdi. Şirket, 4–10 Mayıs tarihleri arasında toplam 535 Bitcoin satın aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bildirimde, bu alıma yaklaşık 43 milyon dolar harcandığı ve ortalama Bitcoin başına alış fiyatının 80.340 dolar olduğu belirtildi.

Bu yeni alımla birlikte Strategy’nin toplam Bitcoin portföyü 818.869 BTC seviyesine ulaştı. Şirket, bugüne kadar sahip olduğu tüm Bitcoin’leri yaklaşık 61,86 milyar dolar maliyetle ve ortalama 75.540 dolar birim fiyatla portföyüne ekledi. Bitcoin’in 81.000 doların üzerinde işlem gördüğü dönemde gerçekleşen bu son alım, şirketin genel pozisyonunun ortalama maliyetin üstünde kârlı olduğunu gösterdi.

Alımlar Hisse Satışından Sağlandı

Strategy’nin son Bitcoin alımında kullandığı finansman, şirketin B tipi adi hisse ve STRC adıyla bilinen sürekli vadeli Stretch imtiyazlı hisse satışlarından elde edildi. Şirket, ilgili dönemde söz konusu hisse satışlarından toplam 42,9 milyon dolarlık kaynak sağladı.

Şirketin borsadaki hisse senedi MSTR ise haftayı 187,59 dolardan kapatarak bir haftada yüzde 9,8’lik bir yükseliş elde etti. Alımın duyurulmasından sonra pazartesi günü ön piyasa işlemlerinde de hisse yükselişini sürdürdü. Ancak hisseler 2025 yazında gördüğü zirve seviyelerinin hala oldukça altında bulunuyor.

Halka Açık Şirketler Arasında Öne Çıkıyor

Strategy, halka açık şirketler arasında Bitcoin’e yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, kripto varlık piyasalarında önemli bir figür haline geldi. Saylor şirketin izlediği Bitcoin stratejisiyle sık sık öne çıkarak, alım politikalarını şeffaf biçimde yatırımcılara aktarıyor.

Şirket, ilk çeyrekte muhasebe standartlarındaki değişiklik nedeniyle yüksek miktarda net zarar açıkladı. Bu zararın büyük kısmı Bitcoin portföyündeki değer kayıplarından kaynaklandı. Birinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından Bitcoin alımlarına kısa süre ara verilmiş ve Saylor, X platformunda “Tekrar iş başına döndük” açıklamasıyla yeni alım sürecinin başladığını duyurmuştu.

Michael Saylor, şirketin gelecek dönemde temettü ödemeleri ya da borç yönetimi için Bitcoin satışına gidebileceğini, ancak bunun şirket başına düşen Bitcoin miktarını artıracak stratejinin bir parçası olacağını belirtti.

Saylor, şirketin satış yapması durumunda dahi, uygun finansman koşullarıyla her satılan Bitcoin karşılığında 10 ila 20 Bitcoin daha alınabileceğini ifade etti. Ünlü yönetici, toplamdaki odak noktasının hisse başına Bitcoin değerini yükseltmek olduğunu vurguladı.

STRC ve Finansman Modeli Tartışmaları

STRC kodlu Stretch imtiyazlı hisse, Strategy’nin mevcut sermaye sağlama modelinde temel bir rol üstleniyor. Yıllık yüzde 11,5 temettüye sahip olan bu menkul, piyasada yaklaşık 100 dolarlık nominal değerden işlem görmesi için tasarlandı.

Saylor, STRC’nin geleneksel tahvillerden farklı olarak süresiz (perpetual) yapıda olduğunu, sahiplerine anında nakde dönme hakkı tanımadığını, dolayısıyla şirket açısından sürekli ve kalıcı bir sermaye sağladığını aktardı. Bu sayede, temettü ödemeleri şirketin takvimine uygun şekilde yapılabiliyor ve paydaşlar piyasa likiditesine bağlı kalıyor.

Şirket, STRC temettü ödemelerini aylıktan yarı aylığa çıkarmayı da önerdi. Strategy, bu değişikliğin yeniden yatırım gecikmelerini azaltmasını, piyasa likiditesini artırmasını ve fiyat istikrarına katkı sağlamasını umuyor.

Şirketin yürüttüğü diğer imtiyazlı hisse programları arasında STRK, STRF ve STRD de yer alıyor. Bu enstrümanlar sayesinde Strategy, 2027 yılına kadar toplamda 84 milyar dolara ulaşacak sermaye sağlamayı hedefliyor. Şirket, Bitcoin fiyatı, hisse primleri, kredi koşulları ve piyasalardaki getiri fırsatlarına göre stratejisini sürekli güncelliyor.

Saylor, “Şirket Bitcoin’i haftalık zirvelerde alıyor” eleştirilerine de karşı çıkarak, genelde sermayeyi hisse primleri yüksekken topladıklarını ve daha sonra Bitcoin alımı yaptıklarını kaydetti.

Uzun süredir Bitcoin karşıtı olarak bilinen yatırım danışmanı Peter Schiff, Saylor’un temettü politikası ve STRC yapısı üzerindeki açıklamalarından sonra şirketin finansman modeline yönelik eleştirilerini yineledi. Schiff, STRC’yi yüksek riskli olarak tanımlarken, bu aracın emekliler için sermaye koruma ve düzenli gelir arayışına uygun olmadığını savundu. Ayrıca Schiff, kamuoyuna yapılan açıklamaların yatırımcılar zarar ederse hukuki sorumluluk yaratabileceğini belirterek, STRC’yi merkezi ve Ponzi benzeri bir yapı olarak nitelendirdi.

Saylor ise bu eleştirilere karşı çıkarak, Bitcoin’i “dijital sermaye” olarak gördüklerini, mevcut finansman araçlarının ise uzun vadeli Bitcoin sahipliği üzerine inşa edilen bir yapı oluşturduğunu savundu. Ona göre, bu tür ürünler şirketin Bitcoin birikimini büyütmesinin temel unsurları arasında yer alıyor.