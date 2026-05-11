Bitcoin alımlarında iki haftalık ara bitti 535 BTC’lik yeni alış 43 milyon dolara mal oldu

Son iki haftadır Bitcoin piyasasında sessizlik hakimken, dünyanın en fazla Bitcoin tutan halka açık şirketi Strategy Inc. yeniden sahneye çıktı. Şirket, 4-10 Mayıs tarihleri arasında ortalama 80.340 dolar fiyattan toplam 535 BTC satın aldı. Böylece kasasındaki Bitcoin miktarı 818.869 adede, toplam yatırım maliyeti ise 61,86 milyar dolara yükseldi. Her bir Bitcoin’in ortalama alım fiyatı 75.540 dolar oldu.

Şirketin Bitcoin politikası ve yatırımcı tepkisi

Strategy Inc., 2020’den bu yana “hisse satarak Bitcoin alma” modelini sürdürüyor. Son alımda, 42,9 milyon dolarlık hisse satışı ve 100 bin dolarlık Stretch (STRC) öncelikli hisse ihracı ile işlemi finanse etti. Şirket, nisan sonundaki son alımı sonrası küçük bir mola vermiş, ardından yönetim kurulu başkanı Michael Saylor’un “gerekirse Bitcoin satışı yapılabilir” açıklamaları tartışma yaratmıştı.

Bazı piyasa oyuncuları, bu açıklamanın şirket hissesinde ve Bitcoin fiyatında olumsuz etki yapabileceğinden endişelendi. Çünkü Saylor şirketi ve onun dev Bitcoin rezervleri, sektör için sembolik öneme sahip. Buna rağmen Saylor kısa sürecek bir bekleyişin ardından yeniden alım sinyali verdi ve bu hamle ardından piyasa olumlu tepki gösterdi. Şirketin hisseleri açılış öncesi %4,3 değerlenerek 187,50 dolar seviyesini gördü. Bitcoin fiyatı da habere %1 yükselişle yaklaşık 82.000 doların hemen altına çıktı. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin an itibarıyla 81.200 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Teknik göstergeler: Golden cross yaklaşıyor

Şirketin yeni alımının zamanlaması, teknik analiz tarafında da dikkat çeken bir eşikte gerçekleşti. Bitcoin için en çok takip edilen göstergelerden biri olan Piyasa Değeri/Realize Edilen Değer (MVRV) oranı, 200 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerine çıkmaya çok yaklaştı. Analist CW8900, bunun “trend dönüşü sinyali ve güçlü bir yukarı yönlü gösterge” olduğunu söylüyor.

Bir X paylaşımında CW8900, “$BTC MVRV oranı ile 200 günlük EMA arasındaki golden cross an meselesi, bu sinyal trend dönüşünü temsil ediyor ve olumlu bir gösterge” diye yorumladı.

Tarihi veriler bu tür geçişlerin önemine işaret ediyor. Kasım 2022 dip sonrasında oluşan ilk MVRV golden cross, Bitcoin’de çeyrek bazda %90’lık bir yükselişi tetiklemişti. Eylül 2023’teki ikinci geçiş ise Bitcoin’i %400 rampayla 6 Ekim 2025’te 126.198 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine taşımıştı. Şimdi üçüncü onay, Bitcoin fiyatı 81.200 dolarda gezinirken gündeme geliyor.

Kısa vadeli yatırımcı maliyet bantları da yukarı potansiyelin devamına işaret ediyor. Halihazırda “ısınmış seviye” 92.000 dolarda, “aşırı ısınmış seviye” ise 104.000 dolar olarak gözüküyor. Bu bandın tarihi olarak fiyatı baskıladığı biliniyor; yani 92.000-104.000 dolar arasında kar realizasyonu hızlanabilir.

Analistler, teknik göstergeler ve talep ivmesinin devam etmesi halinde, 2026 içinde 180.000-250.000 dolar aralığında hatta bir “süper döngü” potansiyelinden söz ediyor. Ancak güncel olarak en önemli direnç, 82.500 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama. Bu seviyenin üzerine kalıcı geçiş fiyatın önünü açabilir; aksi halde 50.000 dolarlık bir geri çekilme riski masada.

ABD’de regülasyon süreci fiyatları etkiliyor

Teknik göstergelerdeki iyileşmeye ek olarak son haftalarda ABD’de kriptoya yönelik siyasi atmosferde de ciddi bir değişim yaşanıyor. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, dijital varlık piyasası yapısını belirleyen kapsamlı CLARITY yasası için 14 Mayıs Perşembe günü komite oylamasını gerçekleştirecek. Bu, ABD tarihindeki ilk kapsamlı kripto yasa tasarısı için atılmış en somut adım.

1 Mayıs’ta Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler arasında varılan uzlaşma ile, banka mevduatına denk gelen sabit getirili stablecoin ürünleri yasaklanırken, işlem ve platform bazlı ödüllere izin verilmesi planlandı. Coinbase, Circle ve sektör temsilcileri bu tasarıdan memnuniyet duyarken, bankalar bazı çekincelerle birlikte süreci izliyor.

HarrisX tarafından yapılan ulusal ankette ise seçmenlerin %52’si yasa tasarısına destek verdi; bu oran yasaya ilişkin bilgi sahibi olmayanların da desteğiyle öne çıkıyor. Yasa halen yürürlüğe girmedi; önce komite ve genel kuruldan geçmesi, ardından da Temmuz 2025’te Temsilciler Meclisi’nden geçen versiyon ile uzlaştırılması ve son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın imzası gerekiyor. Beyaz Saray, sürecin 4 Temmuz’a kadar tamamlanmasını hedefliyor.

Son gelişmeleri değerlendiren piyasa analistleri, hem Strategy Inc.’in uzun bir aradan sonra yeniden bitcoin alımına geçmesini, hem teknik göstergelerdeki olumlu tabloyu hem de ABD’de tarihi nitelikte bir regülasyon hamlesinin eşiğinde olunmasını, “piyasa için üçlü katalizör” olarak değerlendiriyor.