RIPPLE (XRP)

Ripple, Neuberger Berman’dan 200 milyon dolarlık kredi aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, Neuberger Berman’dan 200 milyon dolarlık kredi limiti elde etti.
  • 📈 Bu kaynak, Ripple Prime’ın kurumsal piyasalarda daha fazla finansman hizmeti sunmasını sağlayacak.
  • 💡 Hidden Road satın alımıyla Ripple, prime brokerage alanında önemli bir yer edindi.
  • 🔎 En dikkat çekici gelişme, 1,5 milyar doları aşan $RLUSD stabilcoin’in platformda teminat olarak kullanılması oldu.
Ripple, kurumsal prime brokerage işini büyütmek amacıyla Neuberger Berman’ın yönettiği fonlardan 200 milyon dolarlık bir kredi limiti sağladı. Bu hamle, dijital varlık piyasasında finansman hizmetlerine yönelik talebin devam ettiğini gösteriyor.

Şirketin açıklamasına göre, oluşturulan borç imkanı Ripple Prime’ın daha fazla kaldıraçlı kredi ve benzeri finansman ürününü hem kripto hem de geleneksel piyasalarda etkin olan hedge fonlara, işlem şirketlerine ve diğer kurumsal müşterilere sunmasını sağlayacak.

Kurumsal Hizmetlerde Büyüme Hamlesi

Ripple Prime’ın başkanı Noel Kimmel, sağlanan ek sermaye sayesinde daha geniş bir kurumsal müşteri kitlesine hizmet verebileceklerini söyledi. Kimmel, kripto piyasasında kredi ve aracılık talebinin artmaya devam ettiğine dikkat çekti. Neuberger Berman, dünya çapında 560 milyar dolardan fazla varlığı yöneten önde gelen bir yatırım yöneticisi olarak biliniyor.

Ripple’ın açıklamasında, 200 milyon dolarlık kredi limitinin ne kadarının şu ana kadar kullanıldığına ya da şirketin bu iş biriminden elde ettiği kârlılığa ilişkin bir detay verilmedi.

Hidden Road Satın Alımı ve Büyüme Stratejisi

Ripple, 2025 yılının Nisan ayında prime brokerage platformu Hidden Road’u yaklaşık 1,25 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı ve altı ay sonra süreci tamamladı. Bu hamle ile şirket, kurumlara yönelik prime brokerage hizmetlerine adım attı ve iş birimini kısa süre önce Ripple Prime adıyla yeniden markaladı.

Hidden Road, alım esnasında hem dijital hem de geleneksel piyasalarda hedge fonlar, piyasa yapıcılar ve benzeri kurumlara takas, finansman ve emir yürütme hizmetleri veren global bir aracılık platformuydu. O dönemde firma, yılda 3 trilyon dolara ulaşan işlem hacmiyle 300’den fazla kurumsal müşteriye hizmet sağlıyordu.

Ripple yönetimi, Hidden Road satın alımıyla global ölçekli bir prime broker platformunu finansal altyapısına ilk kez entegre eden kripto şirketi olduklarını belirtti.

Bu satın alım, kripto odaklı bir şirketin küresel bir prime broker üzerinde ilk kez söz sahibi olması açısından sektörde dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

Kurumsal Ortaklıklarda Genişleme

Ripple Prime’ın büyümesiyle birlikte, platformda benimsenme oranı da hızla arttı. Son olarak kripto borsası Bullish, Ripple Prime entegrasyonunu genişleterek kurumsal müşterilere Bitcoin opsiyon işlemlerine doğrudan erişim sağlama olanağı sundu.

Bu entegrasyon sayesinde Ripple Prime kullanıcıları, Bullish’in regülasyona sahip Bitcoin opsiyon piyasasında işlem yapabiliyor. Ayrıca Ripple USD (RLUSD) de dahil olmak üzere bazı stabilcoin’ler teminat olarak kabul ediliyor.

Ripple USD (RLUSD) stabilcoin’in piyasa değeri 1,5 milyar doları aşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
